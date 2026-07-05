Erling Haaland todavía intenta entender la magnitud de lo que acaba de lograr. Después de marcar un doblete en la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil, resultado que clasificó por primera vez a los vikingos rojos a los cuartos de final de un Mundial, el delantero del Manchester City reconoció que la hazaña parece irreal.

“A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande”, dijo Haaland en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras la eliminación de la Canarinha en octavos de final.

Una noche histórica para Noruega

El atacante noruego, que ya suma siete goles en la Copa del Mundo, aseguró que no suele quedarse sin palabras, pero admitió que el triunfo ante Brasil lo superó emocionalmente.

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“No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me he quedado sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible”, afirmó.

Haaland también destacó el valor de marcar siete tantos con Noruega en un Mundial y reconoció que la experiencia parece “irreal”. Con esa cifra, el delantero se ubica en lo más alto de la tabla de goleadores junto al argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

“Nunca soñé con algo así”

Noruega volvió a disputar un Mundial después de 28 años de ausencia, una espera que Haaland puso en perspectiva con una frase cargada de orgullo.

“Tengo 25 años, así que no pueden culparme por eso. Si acaso, pueden culparme por haber venido hasta aquí. Pero, sinceramente, es algo increíble. Estoy orgulloso de mi país y de todos los que forman parte de esto”, manifestó.

El delantero también aseguró que siempre soñó con jugar un Mundial con Noruega, pero nunca imaginó eliminar a Brasil. “Nunca soñé con algo así en toda mi vida. Sí soñaba con jugar un Mundial con Noruega y con clasificar a la selección, pero nunca imaginé que le ganaríamos a Brasil, seamos sinceros”, añadió.

Con la victoria, Noruega confirma una transformación histórica bajo el mando de Ståle Solbakken. Para Haaland, su selección ya no es una sorpresa, sino “uno de los mejores equipos de Europa y del mundo”.

Tras el partido, el delantero reveló que apenas habló con los jugadores brasileños y que intercambió unas pocas palabras con Vinícius Júnior. El resto fue celebración noruega, incredulidad y una clasificación que ya quedó marcada como una de las grandes historias del Mundial.