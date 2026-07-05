Petro habría impulsado demanda contra elección de De la Espriella

El presidente saliente, Gustavo Petro, habría abierto la puerta a una ofensiva judicial contra la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien tiene previsto asumir el poder el próximo 7 de agosto.
De acuerdo Blu Radio, la acción sería presentada ante el Consejo de Estado y buscaría la nulidad de la declaratoria de elección de De la Espriella. La demanda estaría dirigida contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, entidades encargadas del proceso electoral.
¿Qué se busca con la demanda?
Según el medio de comunicación, la acción sería presentada el martes 7 de julio por el exmagistrado del CNE y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien además habilitó un formulario para que otros ciudadanos se sumen como apoyos a la demanda.
Uno de los puntos más relevantes es que la acción incluiría una solicitud de medida cautelar para suspender la transmisión de mando presidencial prevista para el 7 de agosto, aunque esta petición tendría que ser estudiada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Petro habla de acciones judiciales
La discusión tomó fuerza luego de un mensaje publicado por Petro en X, en el que aseguró que los sectores progresistas no deben responder con violencia: "Ningún (a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”.
Además, el mandatario saliente advirtió que, una vez termine su periodo presidencial, presentará denuncias y demandas civiles por injuria y calumnia contra quienes, según él, ataquen a su familia, al progresismo o a él mismo.
Por ahora, la eventual demanda deberá ser radicada y admitida para que el Consejo de Estado determine si avanza el estudio de fondo y si procede o no la medida cautelar solicitada antes de la posesión presidencial.