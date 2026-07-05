Petro habría impulsado demanda contra elección de De la Espriella

El presidente saliente, Gustavo Petro, habría abierto la puerta a una ofensiva judicial contra la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien tiene previsto asumir el poder el próximo 7 de agosto.

De acuerdo Blu Radio, la acción sería presentada ante el Consejo de Estado y buscaría la nulidad de la declaratoria de elección de De la Espriella. La demanda estaría dirigida contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, entidades encargadas del proceso electoral.

¿Qué se busca con la demanda?

Según el medio de comunicación, la acción sería presentada el martes 7 de julio por el exmagistrado del CNE y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien además habilitó un formulario para que otros ciudadanos se sumen como apoyos a la demanda.

Uno de los puntos más relevantes es que la acción incluiría una solicitud de medida cautelar para suspender la transmisión de mando presidencial prevista para el 7 de agosto, aunque esta petición tendría que ser estudiada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.