Durante su segunda alocución como presidente electo, Abelardo De La Espriella entregó nuevos detalles sobre el proceso de empalme con el Gobierno saliente y aseguró que su equipo ha encontrado “cientos de irregularidades” en diferentes áreas de la administración pública.

De La Espriella afirmó que ya fue instalado el Comité de Empalme Anticorrupción y que se designó un grupo de abogados para presentar las denuncias penales, fiscales y disciplinarias que correspondan. En su intervención, también cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como “el gobierno más corrupto de toda nuestra historia”.

Finanzas públicas y reducción del gasto

Uno de los puntos centrales de la alocución fue el estado de las finanzas públicas. El presidente electo aseguró que existen diferencias entre las cifras entregadas por el Gobierno saliente y las revisadas por su equipo de empalme.

Por esa razón, pidió al ministro de Hacienda designado elaborar un informe completo sobre el estado real de las finanzas del país, así como sobre el impacto fiscal de las reformas laboral y pensional.

Además, anunció que su equipo prepara decretos para reducir el gasto público innecesario y aliviar la carga tributaria. También informó que enviará una delegación a Estados Unidos, encabezada por el ministro de Hacienda designado, con el propósito de avanzar en acuerdos económicos.

Fin de la Paz Total

De La Espriella reiteró que, desde el 7 de agosto, impulsará medidas para desmontar la política de Paz Total del Gobierno saliente. Según dijo, a los grupos armados ilegales solo les ofrecerá una salida: el sometimiento a la justicia.

El presidente electo también anunció que dará instrucciones para reactivar las órdenes de captura vigentes y advirtió que, durante su Gobierno, no habrá impunidad ni territorios entregados a estructuras criminales.

Nuevos ministros y empalmes regionales

En la alocución, De La Espriella anticipó que en los próximos días revelará un nuevo bloque de ministros. Según afirmó, los nombramientos no responderán a compromisos políticos, sino a perfiles técnicos, preparados y con capacidad para asumir las responsabilidades del nuevo Gobierno.

En ese contexto, habló de la estrategia “caza talentos”, con la que, según explicó, buscará darle espacio en el Gobierno a personas que no han tenido oportunidades en el sector público, pero que cuentan con méritos y capacidades.

El presidente electo también anunció que el próximo miércoles estará en Cúcuta, donde iniciará el primero de los empalmes regionales. Allí, dijo, presentará medidas orientadas a la recuperación del Catatumbo.

Finalmente, De La Espriella aseguró que su Gobierno buscará recuperar la institucionalidad y advirtió que cualquier llamado a la desobediencia civil será enfrentado con “toda la fuerza de la ley”.