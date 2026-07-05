Girley Natacha Ordoñez Bowie fue elegida este domingo como nueva gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego de imponerse ampliamente en las elecciones atípicas convocadas tras la nulidad de la elección del anterior mandatario departamental.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, Ordoñez obtuvo 10.874 votos, equivalentes al 64,01 % del total, con el 100 % de las 141 mesas informadas.

En la jornada participaron 16.987 ciudadanos, lo que representa una participación del 31,53 % de los 53.872 ciudadanos habilitados para votar.

El segundo lugar fue para Rómulo Areiza Taylor, con 2.300 votos (13,54 %), seguido de Bernardo Benito Bent Williams, que alcanzó 1.500 votos (8,83 %). Entre tanto, Carlos Arturo Fontalvo Suárez obtuvo 607 votos (3,57 %), Carolina Patricia Puas Murillo recibió 607 votos (3,57 %) y Escorcio Antonio Christopher Pomare sumó 140 votos (0,82 %).

Además, la Registraduría reportó 513 votos en blanco (3,02 %), 74 votos nulos (0,44 %) y 32 tarjetas no marcadas (0,19 %).

Las elecciones extraordinarias fueron convocadas luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del exgobernador Nicolás Gallardo Vásquez por incurrir en doble militancia durante la campaña electoral de 2023. Mientras se adelantaba el nuevo proceso, el Gobierno nacional había designado como gobernadora encargada a Vilma Jay López.

La Registraduría informó que la jornada se desarrolló con normalidad, sin alteraciones de orden público ni inconvenientes logísticos. El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que este corresponde al séptimo proceso electoral atípico organizado por la entidad en lo corrido de 2026.