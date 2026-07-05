 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Más de 90 familias deberán evacuar sus viviendas en Medellín por riesgo de inundación

Las autoridades ordenaron la evacuación definitiva de 45 viviendas en la comuna Manrique tras identificar un alto riesgo por inundaciones y movimientos en masa.
Alcaldia
Créditos:
Alcaldía de Medellín

Más de 90 familias deberán abandonar sus viviendas en la comuna Manrique, en Medellín, luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) ordenara la evacuación definitiva de 45 inmuebles por el alto riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

La decisión se tomó tras estudios técnicos que evidenciaron que las viviendas, ubicadas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, se encuentran en una zona de alto riesgo debido a su cercanía con la quebrada La Mansión.

Según informó la Alcaldía de Medellín, las familias afectadas recibirán acompañamiento durante el proceso de evacuación y podrán acceder a subsidios temporales de arrendamiento mientras se adelantan las acciones para su reubicación.

La medida se adopta meses después del desbordamiento de la quebrada La Mansión durante la temporada de lluvias, una emergencia que afectó a decenas de familias y dejó como saldo la muerte de un niño de cinco años. Ese episodio motivó nuevas evaluaciones técnicas en el sector.

Pese a reconocer el peligro, varios habitantes expresaron su preocupación por la falta de una solución habitacional definitiva. Algunos residentes aseguraron que el apoyo ofrecido contempla únicamente un subsidio temporal de arriendo y solicitaron programas de vivienda que les permitan reubicarse de forma permanente.

Medellín
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Más de 90 familias deberán evacuar sus viviendas en Medellín por riesgo de inundación
Alcaldia
Las autoridades ordenaron la evacuación definitiva de 45 viviendas en la comuna Manrique tras identificar un alto riesgo por inundaciones y movimientos en masa.
Política
Girley Ordoñez fue elegida como nueva gobernadora de San Andrés
Candidata
La candidata obtuvo el 64,01 % de los votos en las elecciones atípicas realizadas este domingo. Los comicios se convocaron tras la anulación de la elección del anterior gobernador y transcurrieron sin alteraciones de orden público.
Colombia
Alerta por acciones violentas atribuidas al ELN en el marco de su aniversario 62
ELN
La Defensoría del Pueblo reportó hostigamientos, ataques con explosivos, instalación de banderas y desplazamiento de comunidades.
Deportes
Batacazo en el Mundial: Noruega elimina a Brasil en octavos de final
Erling Haaland - Brasil-Noruega- Mundial 202
El delantero del Manchester City fue la gran figura en el encuentro que dejó por fuera a uno de los favoritos al título.