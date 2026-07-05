Más de 90 familias deberán abandonar sus viviendas en la comuna Manrique, en Medellín, luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) ordenara la evacuación definitiva de 45 inmuebles por el alto riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

La decisión se tomó tras estudios técnicos que evidenciaron que las viviendas, ubicadas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, se encuentran en una zona de alto riesgo debido a su cercanía con la quebrada La Mansión.

Según informó la Alcaldía de Medellín, las familias afectadas recibirán acompañamiento durante el proceso de evacuación y podrán acceder a subsidios temporales de arrendamiento mientras se adelantan las acciones para su reubicación.

La medida se adopta meses después del desbordamiento de la quebrada La Mansión durante la temporada de lluvias, una emergencia que afectó a decenas de familias y dejó como saldo la muerte de un niño de cinco años. Ese episodio motivó nuevas evaluaciones técnicas en el sector.

Pese a reconocer el peligro, varios habitantes expresaron su preocupación por la falta de una solución habitacional definitiva. Algunos residentes aseguraron que el apoyo ofrecido contempla únicamente un subsidio temporal de arriendo y solicitaron programas de vivienda que les permitan reubicarse de forma permanente.