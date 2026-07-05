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Batacazo en el Mundial: Noruega elimina a Brasil en octavos de final

El delantero del Manchester City fue la gran figura en el encuentro que dejó por fuera a uno de los favoritos al título.
Erling Haaland - Brasil-Noruega- Mundial 202
Créditos:
EFE

Noruega dio el gran batacazo del Mundial al eliminar a Brasil en los octavos de final con una victoria 2-1, impulsada por un doblete de Erling Haaland en los últimos diez minutos del partido. La Canarinha desperdició varias opciones claras, incluido un penalti fallado por Bruno Guimarães en la primera parte, y terminó pagando caro su falta de definición.

El delantero del Manchester City fue la gran figura del encuentro al marcar su sexto y séptimo gol en la Copa del Mundo, suficientes para clasificar a Noruega por primera vez a los cuartos de final. El descuento de Neymar, también desde el punto penalti en el tiempo de adición, llegó demasiado tarde para un Brasil que vuelve a quedarse corto y alarga su peor sequía sin levantar un título mundial.

Brasil perdonó y Noruega resistió

Aunque Haaland se quedó con los titulares, el triunfo noruego también tuvo como protagonista al arquero Ørjan Nyland, quien sostuvo a su selección con varias intervenciones clave. Atajó el penalti de Bruno Guimarães, respondió ante remates de Vinícius y Rayan, y evitó que Brasil se adelantara cuando dominaba el partido.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti tuvo oportunidades para cambiar la historia. Endrick también desperdició un mano a mano en la segunda parte, tras un pase de Vinícius, mientras que Gabriel Martinelli fue uno de los jugadores más insistentes por la banda izquierda. Sin embargo, la falta de puntería terminó condenando a la pentacampeona.

Haaland apareció en el momento decisivo

Cuando Brasil parecía acercarse al gol, Noruega encontró el golpe definitivo. Primero, Haaland abrió el marcador con un cabezazo potente tras un centro de Schjelderup, quien había ingresado en el segundo tiempo y terminó siendo clave. Minutos después, el delantero volvió a aparecer con un disparo desde fuera del área, pegado al palo, para poner el 2-0.

El penalti convertido por Neymar en el tiempo de descuento solo sirvió para decorar el resultado. Noruega resistió el cierre del partido y selló una clasificación histórica a cuartos de final, donde enfrentará al ganador entre México e Inglaterra el próximo 11 de julio en Miami.

Para Brasil, la eliminación representa un duro golpe en el primer gran torneo de Ancelotti al frente de la Canarinha. El técnico italiano no logró mejorar lo hecho por Tite, quien alcanzó los cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

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