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Venezuela eleva a 3.342 los fallecidos tras el doble terremoto

El nuevo balance también reporta 16.740 heridos.
Terremoto en Venezuela
Créditos:
EFE

El Gobierno de Venezuela entregó un nuevo balance sobre las víctimas del doble terremoto que afectó al país y confirmó que la cifra de fallecidos aumentó a 3.342 personas. Además, las autoridades reportaron 16.740 heridos, mientras continúan las labores de atención a los damnificados y la evaluación de daños en las zonas más afectadas.

El informe también señala que, desde el inicio de la emergencia, han sido rescatadas 6.462 personas y se han atendido 86.794 familias en las zonas afectadas. Además, las autoridades reportan 17.345 personas sin vivienda.

Daños en infraestructura y atención humanitaria

De acuerdo con el balance oficial, los sismos han dejado 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas, lo que evidencia la magnitud de los daños en varias regiones del país.

En medio de la emergencia, el Gobierno informó que se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. También se han habilitado 79 campamentos transitorios para atender a las familias damnificadas.

Hasta el momento, el balance oficial registra 995 réplicas, por lo que los organismos de emergencia continúan en alerta y mantienen las labores de atención, rescate y asistencia humanitaria en las zonas más golpeadas por los movimientos telúricos.

Los equipos internacionales comienzan su retirada

Tras varios días de labores de búsqueda y rescate, los equipos internacionales que llegaron a Venezuela comenzaron su proceso de retirada gradual. De acuerdo con los reportes de la Undac, aún permanecen en el país algunos grupos de apoyo, pero varios ya iniciaron su salida luego de participar en las labores de emergencia, especialmente en zonas donde había personas atrapadas a gran profundidad.

Por el momento, las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. 

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