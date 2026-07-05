Defensoría alerta riesgo extremo por violencia en Sitionuevo, Magdalena

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026 por el alto riesgo de violencia que enfrentan varias comunidades rurales de Sitionuevo, en el departamento de Magdalena.

La advertencia incluye los centros poblados de Nueva Venecia, Buenavista, Palermo y varias veredas del municipio, donde, según la entidad, existe una creciente disputa entre grupos armados ilegales por el control del territorio.

De acuerdo con la Defensoría, el riesgo está relacionado con la expansión del Clan del Golfo (EGC), la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la reactivación de la estructura criminal conocida como 'Los Carperos', situación que podría agravar los hechos de violencia.