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Defensoría alerta riesgo extremo por violencia en Sitionuevo, Magdalena

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia por el aumento de la violencia en zonas rurales de Sitionuevo, Magdalena. Advierte posibles masacres, desplazamientos y mayor control de grupos armados sobre la población.
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Defensoria del pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026 por el alto riesgo de violencia que enfrentan varias comunidades rurales de Sitionuevo, en el departamento de Magdalena.

La advertencia incluye los centros poblados de Nueva Venecia, Buenavista, Palermo y varias veredas del municipio, donde, según la entidad, existe una creciente disputa entre grupos armados ilegales por el control del territorio.

De acuerdo con la Defensoría, el riesgo está relacionado con la expansión del Clan del Golfo (EGC), la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la reactivación de la estructura criminal conocida como 'Los Carperos', situación que podría agravar los hechos de violencia.

 

 

La entidad aseguró que durante este año ha documentado homicidios, desapariciones forzadas y ataques armados en la zona. Además, advirtió que, si no hay una intervención oportuna del Estado, podrían incrementarse las masacres, los desplazamientos forzados y los confinamientos de la población.

Otro de los riesgos identificados es el control que ejercen los grupos ilegales mediante restricciones a la movilidad, extorsiones, amenazas contra líderes sociales y posibles casos de reclutamiento de menores de edad.

Ante este panorama, la Defensoría formuló 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación, con el propósito de salvaguardar la vida de las comunidades afectadas.

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