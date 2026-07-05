La reconocida actriz colombiana Vicky Hernández sorprendió al abrir su corazón y recordar uno de los episodios más importantes de su juventud: la decisión de cancelar su matrimonio cuando todo estaba listo para dar el "sí".

Durante una conversación en el pódcast Las menopáusicas, la artista contó que tenía apenas 18 años cuando entendió que no debía seguir adelante con una boda que no la hacía feliz. Aunque ya existían planes para viajar y celebrar la ceremonia, decidió detenerlo todo tras reconocer que sus sentimientos no eran los suficientes para dar ese paso.

Según explicó, la idea de casarse no le despertaba ilusión. En lugar de sentir emoción por comenzar una nueva etapa, experimentaba dudas que fueron creciendo con el paso de los días. Esa sensación terminó llevándola a tomar una decisión que, aunque difícil, considera que fue la correcta.

La actriz recordó que comunicar su determinación no fue sencillo. Su entonces prometido viajó para intentar convencerla de cambiar de opinión y algunos familiares también insistieron en que siguiera adelante con el matrimonio. Sin embargo, Hernández se mantuvo firme porque comprendió que un compromiso de esa magnitud debía estar basado en el amor y no en la presión o las expectativas de los demás.

Con el paso de los años, la reconocida intérprete asegura que nunca se ha arrepentido de aquella decisión. Por el contrario, considera que escuchar su intuición le permitió evitar una unión en la que no habría sido plenamente feliz.

La confesión generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la valentía de reconocer a tiempo que una relación no era la indicada. Para muchos, su historia se convirtió en un ejemplo de que, aunque una decisión de este tipo pueda resultar dolorosa, siempre será preferible actuar con honestidad antes que asumir un compromiso sin estar completamente convencido.

Hoy, con una trayectoria consolidada en el teatro, el cine y la televisión, Vicky Hernández asegura que esa experiencia marcó su vida y le dejó una de las lecciones más importantes: nunca ignorar lo que dicta el corazón.