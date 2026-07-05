Aunque Shakira es una de las artistas latinoamericanas más exitosas del mundo y continúa cosechando triunfos con sus giras internacionales, la barranquillera sorprendió al revelar que aún conserva un sueño que nunca ha podido cumplir. A sus 49 años, confesó que le gustaría estudiar Medicina, una profesión por la que siente una profunda admiración.
- Lea también: Shakira tendrá su propia avenida en Barranquilla
La cantante habló sobre este deseo durante su participación en el pódcast 'Suite 305', presentado por Lele Pons. En medio de una conversación sobre su vida personal y los retos que aún tiene por delante, la colombiana aseguró que la Medicina siempre ha ocupado un lugar especial entre sus intereses.
¿Por qué Shakira quiere estudiar Medicina?
Al ser consultada sobre ese objetivo que todavía tiene pendiente, la intérprete de Hips Don't Lie respondió sin dudar que, de no haber seguido el camino de la música, habría elegido convertirse en médica.
"Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante", expresó entre risas, dejando ver que el área de la salud ha sido una vocación que la ha acompañado durante gran parte de su vida.
Shakira explicó que sus familiares y amigos conocen esa faceta poco conocida, ya que suele interesarse por temas médicos y está pendiente del bienestar de las personas cercanas. Incluso contó que en su hogar mantiene un botiquín muy completo y acostumbra recomendar tratamientos básicos cuando alguien presenta algún malestar.
Entre bromas, aseguró que muchas veces sus consejos terminan siendo acertados. "Por lo general acierto porque tengo como un instinto", comentó, al revelar que más de una vez ha "diagnosticado" a amigos y familiares.
Un sueño que deberá esperar
Pese a su entusiasmo por iniciar una carrera universitaria, la cantante reconoció que sus compromisos profesionales hacen imposible dedicar el tiempo necesario a esos estudios.
Actualmente, Shakira atraviesa una etapa de gran éxito con una gira internacional que ha agotado entradas en diferentes ciudades. Además, procura aprovechar su tiempo libre para compartir con sus hijos, quienes ocupan un lugar central en su vida.
Durante la entrevista también confesó que le gustaría grabar una canción junto a Dua Lipa y habló sobre cómo las experiencias personales de los últimos años la han fortalecido.
Aunque por ahora estudiar Medicina no está entre sus planes inmediatos, Shakira dejó claro que sigue viendo ese sueño como una meta que espera cumplir cuando las circunstancias se lo permitan.