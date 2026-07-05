Aunque Shakira es una de las artistas latinoamericanas más exitosas del mundo y continúa cosechando triunfos con sus giras internacionales, la barranquillera sorprendió al revelar que aún conserva un sueño que nunca ha podido cumplir. A sus 49 años, confesó que le gustaría estudiar Medicina, una profesión por la que siente una profunda admiración.

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La cantante habló sobre este deseo durante su participación en el pódcast 'Suite 305', presentado por Lele Pons. En medio de una conversación sobre su vida personal y los retos que aún tiene por delante, la colombiana aseguró que la Medicina siempre ha ocupado un lugar especial entre sus intereses.

¿Por qué Shakira quiere estudiar Medicina?

Al ser consultada sobre ese objetivo que todavía tiene pendiente, la intérprete de Hips Don't Lie respondió sin dudar que, de no haber seguido el camino de la música, habría elegido convertirse en médica.

"Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante", expresó entre risas, dejando ver que el área de la salud ha sido una vocación que la ha acompañado durante gran parte de su vida.