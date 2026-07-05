Los puestos de votación ya están abiertos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para las elecciones atípicas en las que se elegirá al nuevo gobernador del departamento.

La jornada electoral, que se desarrolla entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, fue convocada luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez por doble militancia. Desde abril de 2025, el departamento ha estado bajo la administración de la gobernadora encargada, Vilma Jay López.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 53.872 ciudadanos están habilitados para votar en ocho puestos de votación: siete ubicados en San Andrés y uno en Providencia, donde fueron instaladas 141 mesas para recibir a los electores.