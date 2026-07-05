Los puestos de votación ya están abiertos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para las elecciones atípicas en las que se elegirá al nuevo gobernador del departamento.
La jornada electoral, que se desarrolla entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, fue convocada luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez por doble militancia. Desde abril de 2025, el departamento ha estado bajo la administración de la gobernadora encargada, Vilma Jay López.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 53.872 ciudadanos están habilitados para votar en ocho puestos de votación: siete ubicados en San Andrés y uno en Providencia, donde fueron instaladas 141 mesas para recibir a los electores.
Para estas elecciones también fueron designados 1.020 jurados de votación, entre titulares y remanentes. Además, en el Instituto Bolivariano de San Andrés se dispuso un sistema de autenticación biométrica para fortalecer la verificación de identidad de los votantes. Como requisito adicional, los ciudadanos deben presentar tanto la cédula de ciudadanía como la tarjeta de residencia OCCRE para ejercer su derecho al voto.
Los seis candidatos que aspiran a la Gobernación son: Escorcio Antonio Christopher Pomare (Comunes), Carolina Patricia Puas Murillo (Cambio Radical), Carlos Arturo Fontalvo Suárez (ASI), Bernardo Benito Bent Williams (Demócrata Colombiano), Rómulo Areiza Taylor (Dignidad y Compromiso) y Girley Natacha Ordóñez Bowie, respaldada por una coalición integrada por los partidos Liberal, Nuevo Liberalismo, Conservador y Centro Democrático.
La Registraduría informó que los primeros boletines oficiales del preconteo comenzarán a divulgarse a partir de las 4:00 de la tarde, una vez finalice la jornada de votación.