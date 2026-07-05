El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de 'Zarco Aldinever', quien era señalado por las autoridades de haber ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

Según explicó el funcionario, el presunto integrante de la Segunda Marquetalia habría fallecido durante un enfrentamiento con integrantes del ELN en los Llanos Orientales. La información, indicó, proviene de fuentes de inteligencia que calificó como confiables.

De acuerdo con Patiño, el responsable de la muerte de alias 'Zarco Aldinever' sería la estructura comandada por alias 'Pablito', del ELN. Además, aseguró que, tras el combate, el cuerpo habría sido arrojado al río Arauca.

Alias 'Zarco Aldinever' era considerado uno de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia y figuraba entre los señalados de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá. El entonces senador falleció dos meses después como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la recuperación del cuerpo ni han entregado un pronunciamiento adicional que confirme estos hechos mediante un reporte forense.