TransMiCable volvió a prestar servicio este domingo 5 de julio en Ciudad Bolívar, luego de superar la falla técnica que obligó a suspender la operación desde la madrugada del pasado viernes.

La Operadora Distrital de Transporte (ODT), La Rolita, informó que el restablecimiento fue posible tras reemplazar una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente de alta especialización cuya avería ocasionó la interrupción del servicio.

Antes de reactivar la operación comercial, los equipos técnicos realizaron pruebas de funcionamiento y verificaciones de seguridad para confirmar que el sistema cumplía con las condiciones necesarias para transportar nuevamente a los usuarios.