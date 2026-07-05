TransMiCable volvió a prestar servicio este domingo 5 de julio en Ciudad Bolívar, luego de superar la falla técnica que obligó a suspender la operación desde la madrugada del pasado viernes.
La Operadora Distrital de Transporte (ODT), La Rolita, informó que el restablecimiento fue posible tras reemplazar una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente de alta especialización cuya avería ocasionó la interrupción del servicio.
Antes de reactivar la operación comercial, los equipos técnicos realizaron pruebas de funcionamiento y verificaciones de seguridad para confirmar que el sistema cumplía con las condiciones necesarias para transportar nuevamente a los usuarios.
Según explicó la empresa, el proceso no podía realizarse mediante pruebas de ensayo y error, debido a que el componente hace parte del sistema que controla el funcionamiento del cable aéreo. Una vez obtenido el repuesto e instalado, se efectuaron pruebas sobre variables como la velocidad y la distancia entre cabinas, tras las cuales se autorizó la reanudación del servicio.
En el balance entregado por la entidad, la Operadora Distrital de Transporte recordó que administra TransMiCable desde diciembre de 2023, cuando finalizó el período de garantía del sistema. Asimismo, aseguró que mantiene un indicador de disponibilidad operacional superior al 98 % y que ha reducido en un 97 % las detenciones cortas de la infraestructura, pasando de un promedio de 32 interrupciones diarias a dos o ninguna.