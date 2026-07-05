Venezuela condecoró y despidió a grupos de rescatistas de más de 20 países que llegaron al país para apoyar las labores de búsqueda, salvamento y atención tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

Las brigadas internacionales recibieron la distinción Héroes de Venezuela, como reconocimiento a su trabajo en medio de una de las emergencias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

Durante un acto televisado este sábado, fueron reconocidos rescatistas de Argentina, Barbados, Brasil, Francia, India, Catar y Reino Unido, además de 29 perros que participaron en las labores de búsqueda.

“Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”, dijo la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, al despedir a los equipos y desearles un feliz retorno a sus países.

Rescatistas de varios países fueron reconocidos

En el acto de este sábado, Venezuela condecoró a 143 rescatistas de Argentina, 22 de Barbados, 188 de Brasil, 87 de Francia, 46 de India, 161 de Catar y 69 de Reino Unido.

Estos grupos se suman a los equipos de salvamento que ya habían sido distinguidos el viernes, provenientes de países como España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam.

Rodríguez destacó la valentía y el servicio de los rescatistas internacionales, y aseguró que su trabajo quedará en la memoria del pueblo venezolano.

“Su valentía, solidaridad y espíritu de servicio representan un ejemplo de hermandad entre las naciones. Su entrega quedará para siempre en la memoria y el corazón del pueblo venezolano”, expresó en una publicación en Telegram.

Baja la esperanza de encontrar sobrevivientes

De acuerdo con cifras de la ONU, el número de rescatistas internacionales que llegó a Venezuela tras los sismos fue de cerca de 3.000 personas. Sin embargo, varios equipos ya comenzaron a salir del país a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Pese a esto, Rodríguez afirmó que todavía hay familias que mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros.

Vea también: Terremotos en Venezuela dejan ya 2.954 fallecidos y 16.592 heridos

Los terremotos del 24 de junio dejaron un impacto devastador. Según el balance oficial publicado este sábado, la tragedia deja al menos 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y 16.309 personas sin vivienda.

Solidaridad internacional con Venezuela

La emergencia generó una amplia respuesta internacional. Según Rodríguez, 72 jefes de Estado y de Gobierno expresaron solidaridad con Venezuela, mientras que una treintena de países enviaron brigadas médicas y de rescate.

La llegada de equipos especializados permitió reforzar las labores de búsqueda, atención de heridos, evaluación de daños y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas por los sismos.

Con la condecoración a los rescatistas internacionales, Venezuela cerró una etapa clave de la respuesta inmediata a la emergencia, marcada por el trabajo conjunto de brigadas extranjeras, equipos nacionales y organismos humanitarios.

Aunque varios grupos ya comienzan a regresar a sus países, el país continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos, con miles de familias damnificadas, viviendas destruidas y comunidades que aún intentan recuperarse de la tragedia.