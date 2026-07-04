La conmemoración recuerda la firma de la Declaración de Independencia, adoptada en 1776 en Filadelfia, documento que dio origen a la nación tras separarse de la Corona británica.

Sin embargo, las altas temperaturas han obligado a modificar parte de la programación. Cerca de 160 millones de personas permanecen bajo alertas por calor extremo en el este del país y, en Washington, el tradicional desfile del 4 de julio fue cancelado por razones de seguridad.

El presidente Donald Trump mantiene su agenda para la fecha y encabezará un acto en el National Mall, donde también está previsto un amplio espectáculo de fuegos artificiales.