Estados Unidos conmemora este 4 de julio el 250 aniversario de su independencia, una de las fechas más emblemáticas de su historia. Las celebraciones se desarrollan en diferentes ciudades con desfiles, conciertos, exhibiciones militares y espectáculos de fuegos artificiales, aunque la jornada también está marcada por el intenso calor y un panorama político dividido.
La conmemoración recuerda la firma de la Declaración de Independencia, adoptada en 1776 en Filadelfia, documento que dio origen a la nación tras separarse de la Corona británica.
Sin embargo, las altas temperaturas han obligado a modificar parte de la programación. Cerca de 160 millones de personas permanecen bajo alertas por calor extremo en el este del país y, en Washington, el tradicional desfile del 4 de julio fue cancelado por razones de seguridad.
El presidente Donald Trump mantiene su agenda para la fecha y encabezará un acto en el National Mall, donde también está previsto un amplio espectáculo de fuegos artificiales.
Mientras tanto, ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Los Ángeles desarrollan actividades conmemorativas para recordar este aniversario histórico.
Aunque la fecha reúne a millones de personas en torno al orgullo nacional, diversas encuestas reflejan que el país continúa enfrentando profundas diferencias políticas sobre su presente y su futuro.