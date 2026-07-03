Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio.

La líder política aseguró que recibe la decisión con agradecimiento hacia los millones de peruanos que votaron por ella y afirmó que inicia una nueva etapa con responsabilidad, humildad y sentido del deber.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, expresó Fujimori en sus redes sociales, minutos después de conocerse la proclamación oficial.

Una nueva etapa política en Perú

Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, no asistió a la ceremonia del Jurado Nacional de Elecciones, pero se pronunció a través de un breve comunicado.

En su mensaje, sostuvo que el periodo de transición será clave para preparar el inicio de su gobierno, cuya juramentación está prevista para el próximo 28 de julio.

“Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, señaló la presidenta electa.

Además, anunció la creación de perfiles oficiales en X, Facebook, TikTok e Instagram, así como un correo electrónico, canales desde los cuales se compartirán los avances y el trabajo del equipo durante este periodo previo a la posesión.

Una victoria por estrecho margen

El JNE proclamó los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que Fujimori derrotó al candidato izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, con 9.223.396 apoyos. Sánchez alcanzó el 49,865 %, con 9.173.755 votos.

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La diferencia estrecha mantuvo la atención política durante casi un mes, mientras avanzaba el escrutinio y se resolvían los recursos presentados durante el proceso electoral.

El cierre del proceso electoral

La proclamación del JNE marca el cierre formal del proceso electoral en Perú. La decisión se produjo después de que Roberto Sánchez intentara frenar el acto al denunciar, sin pruebas, un supuesto fraude en su contra.

El candidato también reclamó la anulación de la votación en el exterior, una medida que, de prosperar, habría cambiado el resultado final a su favor, pues fue el más votado dentro del territorio peruano.

Sin embargo, la autoridad electoral aprobó los resultados y dejó en firme la victoria de Fujimori.

Casi un mes de espera

La segunda vuelta se celebró el domingo 7 de junio, pero la proclamación oficial llegó casi un mes después debido al lento proceso de escrutinio del sistema electoral peruano.

Ese procedimiento exige que las actas sean trasladadas físicamente hasta las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su contabilización.

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Con la proclamación oficial, Keiko Fujimori inicia ahora el camino hacia la transición presidencial, en medio de un país dividido por el resultado electoral y con el reto de construir gobernabilidad antes de asumir el poder.