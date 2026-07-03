 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Súper Astro Luna: resultados del sorteo del jueves 2 de julio de 2026

Consulte el resultado de Súper Astro Luna del jueves 2 de julio de 2026: número ganador, signo y sorteo.
Súper Astro Luna: resultados del sorteo del jueves 2 de julio de 2026
Créditos:
Fotomontaje

 

Súper Astro Luna compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a viernes, a las 10:50 p. m.; sábados, después de las 10:40 p. m.; y domingos, a las 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este jueves 2 de julio se realizó el sorteo 8169 de la lotería Súper Astro Luna. A continuación los resultados.

Número ganador: 5880

Signo ganador: Aries

Astro Sol
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Súper Astro Luna: resultados del sorteo del jueves 2 de julio de 2026
Súper Astro Luna: resultados del sorteo del jueves 2 de julio de 2026
Consulte el resultado de Súper Astro Luna del jueves 2 de julio de 2026: número ganador, signo y sorteo.
Mundo
Keiko Fujimori asume proclamación como Presidenta de Perú
Keiko Fujimori - Presidencia -Perú
La líder peruana dijo que inicia la transición con agradecimiento, responsabilidad y sentido del deber.
Política
¿Quién es Iván Cancino, posible ministro de Justicia?
Iván Cancino-ministro de Justicia
Creció entre libros, aulas y abogados; hoy su nombre suena para una de las carteras más sensibles del Estado.
Colombia
Ministro de Defensa defendió compra del sistema antidrones y respondió a las críticas
mindefensa
Pedro Sánchez aseguró que frenar la adquisición del sistema antidrones pondría en riesgo a la Fuerza Pública. El ministro afirmó que los ataques con estos dispositivos se presentan, en promedio, cada 13 horas.