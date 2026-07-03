El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra del nuevo sistema antidrones y respondió a las críticas que ha generado la inversión. El funcionario aseguró que suspender este proceso pondría en riesgo la vida de militares, policías y civiles frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país.
Las declaraciones fueron entregadas en Villavicencio, luego de los cuestionamientos del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre la adquisición de este tipo de equipos y las inversiones destinadas a la modernización de la Fuerza Pública.
Sánchez explicó que la compra no corresponde a una decisión reciente, sino a un proceso de planeación que comenzó hace más de seis meses. En ese contexto, calificó como “irresponsable” cualquier propuesta que busque detener la adquisición.
El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que la amenaza de los drones utilizados por grupos armados ha aumentado en el país. Según indicó, en promedio, la Fuerza Pública enfrenta un intento de ataque con estos dispositivos cada 13 horas.
Además, defendió el plan de modernización respaldado por el CONPES, que contempla una inversión de 13 billones de pesos para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Finalmente, el ministro reiteró que Colombia ha venido incorporando capacidades antidrones desde hace varios años y aseguró que estos equipos son fundamentales para proteger a los uniformados y garantizar el cumplimiento de la misión constitucional de brindar seguridad a la población.