El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra del nuevo sistema antidrones y respondió a las críticas que ha generado la inversión. El funcionario aseguró que suspender este proceso pondría en riesgo la vida de militares, policías y civiles frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país.

Las declaraciones fueron entregadas en Villavicencio, luego de los cuestionamientos del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre la adquisición de este tipo de equipos y las inversiones destinadas a la modernización de la Fuerza Pública.

Sánchez explicó que la compra no corresponde a una decisión reciente, sino a un proceso de planeación que comenzó hace más de seis meses. En ese contexto, calificó como “irresponsable” cualquier propuesta que busque detener la adquisición.