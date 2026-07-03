Alias ‘Palizada’ era señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores del narcotráfico internacional. Su nombre volvió a estar en el radar después de que la Policía Nacional lo retuviera en Envigado, Antioquia, en una operación contra redes criminales dedicadas al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con la Policía, este hombre era considerado una pieza clave dentro de una estructura encargada de coordinar alianzas entre organizaciones narcotraficantes y consolidar rutas logísticas para el envío de droga al exterior.

“No existe refugio para quienes dirigen las redes del narcotráfico transnacional. La captura de alias ‘Palizada’ representa un golpe contundente contra una de las estructuras criminales con mayor capacidad para coordinar el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

El perfil de alias ‘Palizada’

Según las investigaciones, alias ‘Palizada’ no solo sería un integrante más de esta red, sino uno de sus principales articuladores. Su papel, de acuerdo con las autoridades, estaba relacionado con la coordinación de contactos, alianzas y rutas para mover grandes cantidades de cocaína hacia mercados internacionales.

La Policía lo señala como el heredero de esta organización criminal, con capacidad para fortalecer vínculos con otras estructuras del narcotráfico y mantener activa una red de alcance transnacional.

Entre los nexos mencionados por las autoridades aparecen estructuras asociadas a Los Mellizos, alias ‘Macaco’ y ‘Cuco Vanoy’, lo que, según la investigación, habría incrementado su capacidad de operación internacional.

Requerido por Interpol

Alias ‘Palizada’ tenía una condena de 25 años de prisión por tráfico de cocaína y era requerido mediante orden judicial. Además, contaba con Notificación Roja de Interpol, con difusión en 196 países.

Ese requerimiento internacional lo convertía en un objetivo de alto valor para las autoridades, debido a su presunto papel en la coordinación del tráfico de estupefacientes hacia el exterior.

La Policía sostuvo que su retención en Envigado representa un golpe estratégico contra la estructura de coordinación del narcotráfico transnacional.

Una red que movía toneladas de cocaína

De acuerdo con la información oficial, la organización criminal de la que hacía parte alias ‘Palizada’ tenía capacidad para movilizar hasta 12 toneladas de cocaína al mes.

Para las autoridades, esa cifra refleja el alcance logístico de la red y su importancia dentro del abastecimiento de mercados ilícitos internacionales. La Policía indicó que con esta operación se debilitan alianzas entre organizaciones criminales, se afectan rutas internacionales de tráfico de drogas y se reduce la capacidad de sostener operaciones ilícitas a gran escala.

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Golpe al narcotráfico transnacional

La retención de alias ‘Palizada’ hace parte de la ofensiva de la Policía Nacional contra el crimen organizado transnacional.

La institución aseguró que continuará fortaleciendo sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y cooperación internacional para identificar, ubicar y capturar a quienes integran las redes que financian y dinamizan el narcotráfico a nivel mundial.

Por ahora, alias ‘Palizada’ queda como uno de los nombres más relevantes dentro de las recientes operaciones contra estructuras dedicadas al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.