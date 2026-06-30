¿Alias ‘Marlon’ no murió? El video que obliga al Gobierno a revisar su versión

El Ministerio de Defensa verifica un video en el que aparece alias ‘Marlon’, cabecilla de las disidencias de las Farc reportado como muerto el 20 de junio. La revisión busca establecer si el material es reciente o si fue divulgado para poner en duda la operación militar.

El video que abrió la duda

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares adelantan una verificación sobre un video en el que aparece Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, señalado por las autoridades como cabecilla de las disidencias de las Farc vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’. El material generó dudas porque el Gobierno había anunciado su muerte en combate tras una operación militar realizada el 20 de junio en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

La grabación, difundida después de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, muestra al jefe armado enviando mensajes a sus estructuras y cuestionando la política de paz total. Según los reportes conocidos hasta ahora, el análisis se concentra en determinar si el video fue grabado recientemente o si corresponde a un material anterior publicado con fines de desinformación o presión política.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que la neutralización de alias ‘Marlon’ no podía darse por plenamente confirmada porque las tropas no recuperaron el cuerpo. Sin cadáver, no hubo inspección técnica ni identificación médico-forense por parte de las autoridades competentes. Por esa razón, tampoco se habría pagado la recompensa asociada a su ubicación.

La operación y las versiones oficiales

El presidente Gustavo Petro había anunciado que alias ‘Marlon’ murió en combate y calificó la operación como uno de los golpes más fuertes contra las estructuras armadas en el occidente del país. En ese momento, el ministro Sánchez informó que la acción se había desarrollado en la vereda San Isidro, en Buenaventura, contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Sin embargo, la nueva revisión deja claro que la información inicial se basó en reportes operacionales e inteligencia preliminar, no en una confirmación forense cerrada. Noticias Caracol reportó que, según Sánchez, si se confirma que el cabecilla está vivo, habría existido un error en la información entregada por inteligencia de operaciones.

Alias ‘Marlon’ es señalado por las autoridades como uno de los principales jefes de las disidencias en el Cauca y como integrante clave de la estructura asociada a Iván Mordisco. También ha sido vinculado con el frente o bloque Jaime Martínez y con acciones armadas en el suroccidente del país.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen está el atentado en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca, ocurrido el 25 de abril de 2026. Ese ataque dejó al menos 20 personas muertas y 36 heridas, según reportes oficiales recogidos por medios nacionales e internacionales.

¿Qué sigue?

La prioridad de las autoridades es establecer la autenticidad del video, su fecha de grabación y las circunstancias en las que fue producido. Mientras no exista una identificación forense o una verificación concluyente del material, el caso queda en un punto crítico: el Gobierno reportó una baja de alto valor, pero la confirmación plena de la muerte de alias ‘Marlon’ sigue pendiente.