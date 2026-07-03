Antes de convertirse en uno de los penalistas más reconocidos del país, Iván Cancino fue un niño que aprendió a mirar el derecho desde los pasillos de una universidad.

Acompañaba a su mamá a encuentros de antiguos alumnos, pasaba tiempo entre bibliotecas y crecía en un hogar donde la justicia no era un tema lejano, sino parte de la vida cotidiana.

Hoy, su nombre suena para llegar al Ministerio de Justicia en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, una cartera clave por su papel en la política criminal, el sistema penitenciario, el acceso ciudadano a la justicia y la relación del Ejecutivo con el sistema judicial.

Pero para entender quién es Iván Cancino no basta con revisar su hoja de vida. Hay que volver a su origen: una casa marcada por el estudio, la cultura, la disciplina y el derecho.

Una vida marcada por el derecho desde niño

Iván Cancino nació en un hogar rodeado de abogados. Desde temprano vio esa profesión no solo como una carrera, sino como una forma de vida.

Su madre, Emilssen González, fue una figura determinante en esa formación. Docente exigente, disciplinada y mujer de cultura, ha tenido una trayectoria de más de 60 años en la vida académica. También fue directora de biblioteca y presidenta de antiguos alumnos.

Por eso, cuando se realizaban encuentros de egresados, Iván la acompañaba. Mientras ella participaba en esos espacios universitarios, él recorría los pasillos y se familiarizaba con el mundo que años después también sería el suyo.

En las noches, su madre le leía cuentos de los hermanos Grimm y leyendas de la República romana. Esa mezcla de literatura, historia y formación académica dejó una huella en su manera de acercarse al conocimiento.

En su entorno familiar también se recuerda un dato que habla de la exigencia intelectual de su madre: Emilssen González obtuvo uno de los promedios históricos más altos de la Universidad Externado de Colombia.

Su padre, Antonio Cancino, también fue clave en su formación. Lo recuerda como un hombre querendón, cercano y profundamente formador. De él aprendió que había que estudiar mucho, pero también que las respuestas no siempre estaban únicamente en los libros.

Para Cancino, una de sus grandes enseñanzas fue entender que un abogado debe ser una persona culta, sensible y capaz de mirar más allá del expediente. Las respuestas, ha dicho, también están en la cabeza y en el corazón.

Un estudiante destacado con alma de defensor

Ese ambiente familiar marcó su vida académica. Iván Cancino fue un estudiante destacado y disfrutaba estudiar. Su vida se construyó alrededor de los libros, la universidad, las discusiones jurídicas y la formación intelectual.

En la Universidad Externado de Colombia, donde estudió Derecho, también tuvo una participación activa en la vida estudiantil. Fue representante estudiantil durante cinco años, una experiencia que lo acercó a la vocería, al debate y a la defensa de ideas dentro de una comunidad académica exigente.

Quienes conocen su historia lo describen como un hombre introvertido, de pocos amigos cercanos y poco dado a la vida social de fiestas. Su mundo ha estado más cerca del estudio, los casos, las aulas y las conversaciones jurídicas.

Esa forma de ser no lo alejó de lo público. Al contrario, terminó definiendo una vocación que él mismo resume con una frase: “Mi alma es la de defensor”.

Aunque pasó por el sector público, Cancino nunca ha tenido como propósito principal ser fiscal, juez o magistrado. Su camino ha estado ligado al litigio, a la defensa técnica y al servicio desde el derecho.

“Nunca he querido ser fiscal, juez o magistrado. Yo quiero ser abogado litigante y servir a mi país”, ha dicho sobre su manera de entender la profesión.

Esa frase resume buena parte de su perfil: un abogado que ve en la defensa no solo un oficio, sino una forma de servir.

Una carrera construida en el derecho penal

Iván Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. También cuenta con formación en Gestión Estatal.

Durante más de 20 años ha construido una carrera ligada al derecho penal, la docencia universitaria, la consultoría jurídica y el litigio.

Ha sido profesor de programas de posgrado en Colombia y en universidades del exterior. También ha ejercido como decano en instituciones universitarias, lo que confirma que su vínculo con la academia no fue una etapa pasajera, sino una parte central de su vida profesional.

En el sector público se desempeñó como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, experiencia que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la justicia penal y los retos de la investigación criminal.

Además, ha sido analista jurídico en programas de televisión, columnista en asuntos legales y miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

El abogado que también enseña y explica

Uno de los rasgos que distingue a Cancino es que no ha ejercido el derecho únicamente desde los estrados. También lo ha hecho desde la docencia, los medios y la pedagogía jurídica.

Durante años ha explicado debates judiciales en programas de televisión, ha escrito sobre asuntos legales y ha participado en conversaciones públicas sobre justicia penal.

En un país donde los procesos judiciales suelen ser complejos para buena parte de la ciudadanía, esa faceta le ha permitido traducir discusiones técnicas a un lenguaje más cercano.

Su perfil combina tres dimensiones: el penalista que litiga, el profesor que forma abogados y el analista que busca explicar la justicia más allá de los expedientes.

Experiencia en procesos de alto impacto

A lo largo de su carrera, Iván Cancino ha participado en procesos judiciales de alta exposición pública. Ha representado a alcaldes, gobernadores, congresistas, empresarios y altos funcionarios públicos.

Su nombre también ha estado vinculado a investigaciones de connotación nacional, escenarios que exigen preparación técnica, prudencia y capacidad para actuar bajo presión jurídica y mediática.

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Actualmente es abogado de Marelbys Mesa, la exniñera de Laura Sarabia, quien denunció presuntas irregularidades relacionadas con interceptaciones y pruebas con polígrafo en uno de los casos más comentados del Gobierno Petro.

Más allá de los nombres propios, su trayectoria muestra a un abogado acostumbrado a moverse en discusiones complejas, donde el conocimiento penal y la estrategia jurídica son determinantes.

Su cercanía con el nuevo gobierno

Cancino también ha tenido cercanía con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Durante la campaña hizo parte del círculo jurídico que acompañó al entonces candidato y participó en distintos espacios relacionados con el movimiento Defensores de la Patria.

Tras la victoria electoral, fue designado como líder del empalme del sector Justicia, una responsabilidad que lo puso al frente de la revisión inicial de una de las carteras más sensibles del Estado.

Desde ese rol, comenzó a acercarse a los temas que recibirá la nueva administración: política criminal, sistema penitenciario, acceso a la justicia, relación con las cortes, entidades adscritas y eventuales reformas legales.

Su cercanía con De la Espriella no aparece solo como un dato político, sino como parte de una relación profesional y jurídica que lo ubicó en el radar de una cartera estratégica.

Los retos de MinJusticia

El Ministerio de Justicia tiene un papel central en el funcionamiento institucional del país. Desde esa cartera se formulan reformas legales, se coordina la política criminal, se promueve el acceso ciudadano a la justicia y se atienden asuntos penitenciarios y carcelarios.

También tiene relación directa con entidades como el Inpec y la Uspec, claves para enfrentar problemas estructurales como el hacinamiento carcelario, las condiciones de reclusión, la infraestructura penitenciaria y la administración del sistema.

De llegar a la cartera, Cancino tendría el desafío de pasar del litigio, la academia y el análisis jurídico a la gestión pública.

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Ese tránsito exigirá técnica, prudencia, capacidad de diálogo y claridad para convertir su experiencia en decisiones de Estado. También tendrá que asumir discusiones sobre política criminal, acceso a la justicia, reformas legales, relación con el sistema judicial y política antidrogas.

Una vocación llevada al Estado

El perfil de Iván Cancino no se entiende solo por los cargos que ha ocupado o los procesos en los que ha participado. También se entiende desde su historia personal: un hogar de abogados, una madre exigente y profundamente académica, un padre afectuoso que le enseñó el valor de la cultura, y una infancia marcada por bibliotecas, cuentos, pasillos universitarios y conversaciones sobre justicia.

Su posible llegada al Ministerio de Justicia tendría como punto de partida esa trayectoria: la de un penalista formado entre aulas, estrados y debates jurídicos, que ha hecho del derecho no solo una profesión, sino una forma de mirar el país.

El reto, ahora, sería llevar esa vocación de defensor a una cartera que exige mucho más que conocimiento jurídico. Exige sensibilidad institucional, criterio público y capacidad para entender que detrás de cada reforma, cada cárcel, cada proceso y cada política criminal hay ciudadanos que esperan respuestas.

Iván Cancino llega a este momento con una idea que ha atravesado su vida: estudiar, defender y servir. Una manera de entender el derecho que empezó en casa, creció en la universidad y hoy podría llevarlo a uno de los despachos más importantes del Estado.