¿Quién es Viviane Morales? La exfiscal que sería ministra de Educación

De acuerdo con información conocida por medios de comunicación, Viviane Morales sería la próxima ministra de Educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Su designación sería confirmada oficialmente en las próximas horas.

Morales es reconocida en el país por haber sido la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por debates públicos alrededor de sus posturas conservadoras frente a temas relacionados con los derechos de la población LGBTIQ+.

Una trayectoria entre el derecho, la política y la diplomacia

Morales es una abogada bogotana, egresada de la Universidad del Rosario, con estudios de maestría en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de París II.

Su trayectoria pública ha estado marcada por el derecho constitucional, la política y la diplomacia. Fue representante a la Cámara, senadora de la República y fiscal general de la Nación entre enero de 2011 y marzo de 2012. Además, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de la Fiscalía General.

Su paso por la Fiscalía

Su llegada a la Fiscalía fue histórica, pero también terminó rodeada de controversia. Su elección fue anulada posteriormente por el Consejo de Estado por vicios en el proceso de designación, lo que llevó a su salida del ente acusador.

Años después, Morales también intentó llegar a la Corte Constitucional, pero desistió de su aspiración en medio del proceso de selección de la terna.

Un perfil conservador en temas sociales

En el Congreso, Morales consolidó un perfil conservador en temas sociales. Uno de los episodios más recordados fue su impulso a un referendo que buscaba limitar la adopción a parejas conformadas por un hombre y una mujer.

La iniciativa generó una fuerte controversia nacional, especialmente por las críticas de sectores que la consideraron discriminatoria frente a las parejas del mismo sexo y contraria a derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional.

Las controversias de un posible nombramiento

Ese antecedente sería uno de los principales focos de discusión si su nombre avanza para el Ministerio de Educación. La cartera tiene bajo su responsabilidad temas sensibles como los enfoques de inclusión, convivencia escolar, libertad de cátedra, educación sexual, derechos de niños, niñas y adolescentes, y políticas de acceso a la educación superior.

Por eso, un eventual nombramiento de Morales podría generar respaldo entre sectores conservadores, pero también resistencia en organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de derechos.

Otro elemento que podría generar debate es su perfil profesional. Morales tiene amplia experiencia jurídica, legislativa y diplomática, además de trayectoria académica como docente de derecho público y constitucional.

Sin embargo, no ha tenido una carrera pública centrada específicamente en la administración del sector educativo, lo que abriría preguntas sobre el equipo técnico que la acompañaría y la orientación que tendría la política educativa del nuevo gobierno.

Un nombre que anticipa debate

Por ahora, su eventual llegada al Ministerio de Educación anticipa una discusión de fondo sobre el rumbo que tendría la educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La pregunta será si la agenda educativa se concentrará en temas técnicos como calidad, cobertura y financiación, o si el debate terminará marcado por tensiones ideológicas alrededor de familia, género, derechos.