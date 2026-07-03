La ilusión con la Selección Colombia está en su punto más alto, pero el camino no será sencillo. El equipo se prepara para enfrentar un reto sumamente complicado ante Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundo. ¿Cómo está planteada la estrategia para este encuetro? Se espera que el rival apueste por un bloque bajo en defensa y el contragolpe, lo que obligará a los dirigidos por el cuerpo técnico a llenarse de paciencia para romper su línea defensiva, una fórmula que ya les dio resultados en el partido frente a Congo.

El crucial compromiso está programado para este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio de Kansas City, donde se anticipa una asistencia mayoritariamente tricolor.

La columna vertebral que sale de memoria

El gran nivel de varias figuras asegura su presencia en el once inicialista. En la zona defensiva se destaca la presencia de Davinson Sánchez y Jhon Jáner Lucumí. Además, se espera el regreso a la titularidad de Daniel Muñoz, quien fue alternativa en el pasado encuentro frente a Portugal. El lateral buscará volver a ser una sorpresa en el frente de ataque para intentar firmar su tercer gol en lo que va de esta Copa Mundo.

En el mediocampo, la primera línea de volantes se mantendrá intacta gracias al desgaste y la fortaleza mostrada por el tridente compuesto por:

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Un poco más adelantados, la creación y el peligro en ataque estarán bajo la responsabilidad de los indiscutibles James Rodríguez y Luis Díaz.

Las dudas que maneja el entrenador



El lateral izquierdo: se debate la titularidad entre Johan Mojica y Déiver Machado . Este último viene de firmar un gran partido ante Portugal, mostrando corrección en fase defensiva y un aporte constante en ataque, por lo que se podría apostar por la continuidad del exjugador de Atlético Nacional y Millonarios.

se debate la titularidad entre Johan Mojica y . Este último viene de firmar un gran partido ante Portugal, mostrando corrección en fase defensiva y un aporte constante en ataque, por lo que se podría apostar por la continuidad del exjugador de Atlético Nacional y Millonarios. El referente de área ('9'): Es el principal dolor de cabeza, ya que ningún delantero ha logrado marcar ni destacarse plenamente en el torneo. Aunque Jhon Córdoba recibió la oportunidad frente a Portugal y no estuvo fino, el atacante del Krasnodar arrancaría con una ligera ventaja sobre Luis Suárez. Su potencia física se perfila como un argumento clave para batallar, tanto por arriba como por abajo, contra la fuerte zaga africana.

De no presentarse cambios de última hora, Colombia saltaría al campo con un esquema 4-3-3:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.