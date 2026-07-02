La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más vibrante. Tras una impecable fase de grupos, la Selección Colombia se reporta lista para afrontar los dieciseisavos de final. El rival a vencer será la siempre física escuadra de Ghana, un viejo conocido del continente africano que ahora cuenta con una particularidad en el banquillo: son dirigidos por el portugués Carlos Queiroz, exentrenador del combinado cafetero.

Aquí te contamos los detalles del compromiso y cómo llega el equipo de Néstor Lorenzo a esta cita crucial.

¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana?

El crucial encuentro de eliminación directa se disputará en territorio estadounidense. Agéndelo desde ya:

Fecha: viernes 3 de julio de 2026

viernes 3 de julio de 2026 Hora: 8:30 p.m. (Hora de Colombia)

8:30 p.m. (Hora de Colombia) Estadio: Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City), Misuri.

Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City), Misuri. Árbitro central: Clément Turpin (Francia)

Clément Turpin (Francia) Transmisión de TV: Gol Caracol y RCN.

Una Colombia sólida e invicta

La Selección Colombia clasificó a esta ronda con autoridad, tras adueñarse de la cima del Grupo K de forma invicta sumando 7 puntos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo han mostrado un equilibrio envidiable que ilusiona a todo un país:

El camino en fase de grupos: arrancaron pisando fuerte con un sólido 3-1 sobre Uzbekistán, posteriormente sellaron su tiquete directo venciendo 1-0 a la República Democrática del Congo (con gol de Daniel Muñoz), y cerraron con un maduro empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, lo que les aseguró el liderato.

arrancaron pisando fuerte con un sólido 3-1 sobre Uzbekistán, posteriormente sellaron su tiquete directo venciendo 1-0 a la República Democrática del Congo (con gol de Daniel Muñoz), y cerraron con un maduro empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, lo que les aseguró el liderato. Las fortalezas de Lorenzo: con un promedio de posesión cercano al 60 % en la primera etapa, Colombia se planta en Kansas como la clara favorita de la llave. El despliegue de Luis Díaz, la vigencia en la creación de James Rodríguez y la solidez defensiva comandada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí son las principales cartas de presentación de una Tricolor que no conoce la derrota en lo que va del torneo.

Dato Clave: Colombia regresa a las fases finales de un Mundial tras ocho años de ausencia (luego de perderse Qatar), mostrando una madurez táctica que ha sorprendido gratamente a la prensa internacional.

El rival: Una Ghana herida pero peligrosa

Por el otro lado, las "Estrellas Negras" de Ghana no han tenido un camino sencillo. Avanzaron a los dieciseisavos como una de las mejores terceras tras cosechar 4 puntos en el exigente Grupo L (victoria 1-0 ante Panamá, empate 0-0 con Inglaterra y derrota 2-1 frente a Croacia).

Aunque ceden la iniciativa —apenas promediaron un 34% de posesión—, el morbo del partido estará en el banquillo africano. Carlos Queiroz conoce perfectamente las entrañas del fútbol colombiano, lo que promete un duelo táctico cerrado donde la paciencia de los cafeteros será fundamental para romper el bloque defensivo ghanés.

De superar esta aduana en Misuri, Colombia se meterá oficialmente entre los mejores 16 equipos del planeta en los octavos de final. ¡La ilusión está más viva que nunca!