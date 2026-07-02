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Quién es la novia de la actriz Camila Jurado, expareja de Emmanuel Restrepo

Camila Jurado hizo oficial su relación con Laura Ruiz durante la celebración del Día del Orgullo. La actriz compartió emotivas fotos, un romántico mensaje y recibió el apoyo de sus seguidores.
Emmanuel Restrepo y Camila Jurado
Créditos:
Instagram @camilajuradop

La actriz colombiana Camila Jurado, expareja del actor Emmanuel Restrepo, aprovechó la celebración del Día del Orgullo para hacer oficial en sus redes sociales su relación sentimental con Laura Ruiz. 

La artista, recordada por interpretar a Juliana en Pa' quererte y a Helena en Estado de fuga, compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías y un video en el que aparece disfrutando de diferentes momentos junto a su pareja, Laura Ruiz.

Lea también: Los actores que le darán vida a 'Los Billis', serie de Prime Video

Con la publicación, Jurado confirmó públicamente el romance que desde principios de junio ya despertaba comentarios entre sus seguidores. En aquella ocasión, Laura Ruiz le dedicó un mensaje de cumpleaños acompañado de un video con varias escenas de ambas compartiendo tiempo juntas. La actriz respondió con palabras llenas de cariño:

 “¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor, solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, un mensaje que muchos interpretaron como la confirmación de su relación.

 

Ahora, en el marco del Día del Orgullo, Camila decidió dar un paso más al presentar oficialmente a Laura ante sus seguidores. "Amar sin miedo es urgente. Gracias por hacerlo tan bonito", escribió la actriz junto a una serie de imágenes en las que aparecen abrazadas, compartiendo momentos cotidianos y disfrutando de un paseo en motocicleta acompañadas por su mascota.

Algunas de las fotografías fueron tomadas en 'Casitamija', el hospedaje que Jurado abrió hace algún tiempo cerca del Parque Tayrona, lo que evidencia que la pareja ha compartido varios momentos importantes durante los últimos meses.

¿Quién es Laura Ruiz, novia de la actriz Camila Jurado?

En sus redes sociales, Laura Ruiz se describe como amante de la fotografía y el café, dos pasiones que cultiva por gusto. Además, comparte que crea y desarrolla proyectos en Nonacafé, un hostal ubicado en Palomino, donde disfruta de un estilo de vida sencillo, descalza y cerca del mar.

Además de su carrera en producciones como 'Los Billis', 'Pa' quererte', 'Criado por sicarios' y 'Estado de fuga', Camila Jurado también se ha destacado por promover conversaciones sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional.

actriz
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