La actriz colombiana Camila Jurado, expareja del actor Emmanuel Restrepo, aprovechó la celebración del Día del Orgullo para hacer oficial en sus redes sociales su relación sentimental con Laura Ruiz.

La artista, recordada por interpretar a Juliana en Pa' quererte y a Helena en Estado de fuga, compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías y un video en el que aparece disfrutando de diferentes momentos junto a su pareja, Laura Ruiz.

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Con la publicación, Jurado confirmó públicamente el romance que desde principios de junio ya despertaba comentarios entre sus seguidores. En aquella ocasión, Laura Ruiz le dedicó un mensaje de cumpleaños acompañado de un video con varias escenas de ambas compartiendo tiempo juntas. La actriz respondió con palabras llenas de cariño:

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor, solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, un mensaje que muchos interpretaron como la confirmación de su relación.