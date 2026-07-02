Mindefensa se pronunció sobre audios del Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta de X frente a los audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que se hablaría de presuntos contactos o coordinaciones con integrantes del Clan del Golfo y posibles afectaciones a la misión constitucional de la Fuerza Pública.

Sánchez aseguró que, si el contenido de las grabaciones resulta auténtico, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer su alcance jurídico y determinar posibles responsabilidades penales o disciplinarias.

“Confío plenamente en que la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes adelantarán una investigación rigurosa, objetiva e independiente”, afirmó.

El ministro también recordó que Rueda ejerció como alto comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, en una dependencia adscrita al DAPRE y no al Ministerio de Defensa.

Sánchez también expresó respaldo a los miembros de la Fuerza Pública que hayan podido resultar afectados por estos hechos y defendió su gestión al frente de la cartera.