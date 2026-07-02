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Mindefensa se pronunció sobre audios del Clan del Golfo

Sánchez se desmarcó de los señalamientos y explicó que hechos habrían ocurrido antes de su llegada.
Pedro Sánchez
Créditos:
Unidad Nacional de Protección

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta de X frente a los audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que se hablaría de presuntos contactos o coordinaciones con integrantes del Clan del Golfo y posibles afectaciones a la misión constitucional de la Fuerza Pública.

Sánchez aseguró que, si el contenido de las grabaciones resulta auténtico, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer su alcance jurídico y determinar posibles responsabilidades penales o disciplinarias. 

Confío plenamente en que la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes adelantarán una investigación rigurosa, objetiva e independiente”, afirmó.

El ministro también recordó que Rueda ejerció como alto comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, en una dependencia adscrita al DAPRE y no al Ministerio de Defensa. 

Sánchez también expresó respaldo a los miembros de la Fuerza Pública que hayan podido resultar afectados por estos hechos y defendió su gestión al frente de la cartera. 

“No hemos parado los combates”

En una entrevista previa con Caracol Radio, el ministro negó que, bajo su gestión, se hayan detenido las operaciones contra grupos armados ilegales. “Aquí la Fuerza Pública tiene la orden, tiene la instrucción de actuar. Aquí la orden es actuar con total contundencia. No puede haber ninguna permisividad contra alguna acción criminal”, aseguró.

Sánchez también defendió que la política de paz total no puede interpretarse como una autorización para delinquir. “Eso en ningún momento es una patente de corso o una boleta para delinquir”, afirmó.

Como balance, el ministro sostuvo que no se ha detenido la ofensiva contra las estructuras criminales: “Cada 20 horas desarrollamos un combate. Se han neutralizado más de 16.000 integrantes de esos grupos, de los cuales el 95 % han sido capturados. Pero también hemos desarrollado 24 bombardeos”.

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Pedro Sánchez
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