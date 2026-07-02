Aida Victoria Merlano reveló durante una transmisión en vivo en TikTok que Juan David Tejada presentó una acción de tutela relacionada con la aparición de su hijo, Emiliano, en un video promocional junto al cantante Blessd.

Según explicó la creadora de contenido, el recurso legal fue interpuesto después de que el menor participara en el clip con el que el artista anunció el lanzamiento de su más reciente álbum, El Peor Hombre Del Mundo.

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La barranquillera aseguró que nunca había hablado públicamente sobre este episodio y explicó que, de acuerdo con la tutela, el padre del niño sostenía que ella debía informarle previamente sobre cualquier uso de la imagen del menor. No obstante, Merlano rechazó esa versión y afirmó que la participación de Emiliano en el video no representó ningún beneficio económico para ella.