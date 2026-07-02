Aida Victoria Merlano reveló durante una transmisión en vivo en TikTok que Juan David Tejada presentó una acción de tutela relacionada con la aparición de su hijo, Emiliano, en un video promocional junto al cantante Blessd.
Según explicó la creadora de contenido, el recurso legal fue interpuesto después de que el menor participara en el clip con el que el artista anunció el lanzamiento de su más reciente álbum, El Peor Hombre Del Mundo.
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La barranquillera aseguró que nunca había hablado públicamente sobre este episodio y explicó que, de acuerdo con la tutela, el padre del niño sostenía que ella debía informarle previamente sobre cualquier uso de la imagen del menor. No obstante, Merlano rechazó esa versión y afirmó que la participación de Emiliano en el video no representó ningún beneficio económico para ella.
Durante la transmisión, la influenciadora enfatizó que no recibió pago alguno por la presencia de su hijo en el audiovisual, por lo que negó haber explotado comercialmente su imagen. Asimismo, calificó de injustificada la acción legal y expresó su desacuerdo con los argumentos presentados por Tejada.
Merlano también aseguró que en el documento judicial se cuestionaba el contenido del video por considerar que promovía mensajes que denigraban a las mujeres. Frente a ello, manifestó que le parecía una acusación contradictoria, teniendo en cuenta que, según dijo, el padre de su hijo enfrenta una orden de alejamiento por un caso de violencia intrafamiliar.
En ese contexto, la creadora de contenido afirmó que existe una resolución judicial en la que, según sus palabras, se determinó que fue víctima de violencia psicológica y verbal por parte de Tejada. Por esa razón, sostuvo que le resultaba incoherente que él cuestionara su decisión de permitir que el menor apareciera en el video musical.
Las declaraciones fueron realizadas en medio de una transmisión en vivo y corresponden a la versión entregada por Merlano sobre el conflicto. Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de Juan David Tejada frente a las afirmaciones realizadas por la influenciadora ni sobre el contenido de la tutela mencionada durante la emisión en TikTok.