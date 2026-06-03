¿Qué se traen entre manos Blessd y Aida Victoria Merlano?

Blessd volvió a convertirse en tendencia luego de publicar un llamativo video junto a Aída Victoria Merlano y Emiliano, el hijo de ella. La grabación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de las imágenes y la relación entre los protagonistas.

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La publicación, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra a los tres compartiendo escenas cotidianas dentro de una vivienda, proyectando lo que para muchos usuarios parece una dinámica familiar. La cercanía entre Blessd y Aída Victoria llamó especialmente la atención y alimentó diversas teorías en redes sociales.

Video de Blessd y Aída Victoria Merlano genera revuelo

Desde los primeros segundos del clip, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de la producción. La naturalidad con la que aparecen Blessd, Aída Victoria y el bebé provocó una ola de comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Algunos internautas interpretaron el contenido como una posible colaboración audiovisual entre ambos creadores, mientras que otros fueron más allá y relacionaron las imágenes con supuestas referencias a la vida sentimental del artista.