¿Qué se traen entre manos Blessd y Aida Victoria Merlano?

Blessd volvió a convertirse en tendencia luego de publicar un llamativo video junto a Aída Victoria Merlano y Emiliano, el hijo de ella. La grabación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de las imágenes y la relación entre los protagonistas.
La publicación, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra a los tres compartiendo escenas cotidianas dentro de una vivienda, proyectando lo que para muchos usuarios parece una dinámica familiar. La cercanía entre Blessd y Aída Victoria llamó especialmente la atención y alimentó diversas teorías en redes sociales.
Video de Blessd y Aída Victoria Merlano genera revuelo
Desde los primeros segundos del clip, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de la producción. La naturalidad con la que aparecen Blessd, Aída Victoria y el bebé provocó una ola de comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X.
Algunos internautas interpretaron el contenido como una posible colaboración audiovisual entre ambos creadores, mientras que otros fueron más allá y relacionaron las imágenes con supuestas referencias a la vida sentimental del artista.
Hasta el momento, ni Blessd ni Aída Victoria Merlano han entregado explicaciones sobre el verdadero contexto de la grabación, lo que ha aumentado la expectativa alrededor del proyecto.
‘El Peor Hombre del Mundo’: el nuevo proyecto de Blessd
Las especulaciones crecieron aún más porque el artista antioqueño venía compartiendo pistas sobre una nueva producción titulada ‘El Peor Hombre del Mundo’, una frase que ha despertado curiosidad entre sus seguidores y que muchos relacionan con experiencias personales del cantante.
La publicación parecía ser solo una pieza más dentro de la estrategia promocional del proyecto, aunque el misterio se mantuvo hasta el final del video.
Blessd confirma la fecha de estreno de ‘El Peor Hombre del Mundo’
La gran noticia llegó junto a la publicación. Blessd confirmó oficialmente que ‘El Peor Hombre del Mundo’ será lanzado el próximo 19 de junio de 2026.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus fanáticos, quienes esperan conocer si el proyecto estará inspirado en vivencias personales o si se trata de una propuesta artística completamente diferente a lo que ha mostrado anteriormente.