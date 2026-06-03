Inicio
Entretenimiento

¿Qué se traen entre manos Blessd y Aida Victoria Merlano?

Mié, 03/06/2026 - 12:15
Blessd y Aida Victoria Merlano se volvieron virales al publicar un video en el que aparecen como pareja. Conozca los detalles.
Aida Victoria Merlano Blessd
Créditos:
Redes sociales

Blessd volvió a convertirse en tendencia luego de publicar un llamativo video junto a Aída Victoria Merlano y Emiliano, el hijo de ella. La grabación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de las imágenes y la relación entre los protagonistas.

La publicación, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra a los tres compartiendo escenas cotidianas dentro de una vivienda, proyectando lo que para muchos usuarios parece una dinámica familiar. La cercanía entre Blessd y Aída Victoria llamó especialmente la atención y alimentó diversas teorías en redes sociales.

Video de Blessd y Aída Victoria Merlano genera revuelo

Desde los primeros segundos del clip, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de la producción. La naturalidad con la que aparecen Blessd, Aída Victoria y el bebé provocó una ola de comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Algunos internautas interpretaron el contenido como una posible colaboración audiovisual entre ambos creadores, mientras que otros fueron más allá y relacionaron las imágenes con supuestas referencias a la vida sentimental del artista.

Hasta el momento, ni Blessd ni Aída Victoria Merlano han entregado explicaciones sobre el verdadero contexto de la grabación, lo que ha aumentado la expectativa alrededor del proyecto.

‘El Peor Hombre del Mundo’: el nuevo proyecto de Blessd

Las especulaciones crecieron aún más porque el artista antioqueño venía compartiendo pistas sobre una nueva producción titulada ‘El Peor Hombre del Mundo’, una frase que ha despertado curiosidad entre sus seguidores y que muchos relacionan con experiencias personales del cantante.

La publicación parecía ser solo una pieza más dentro de la estrategia promocional del proyecto, aunque el misterio se mantuvo hasta el final del video.

Blessd confirma la fecha de estreno de ‘El Peor Hombre del Mundo’

La gran noticia llegó junto a la publicación. Blessd confirmó oficialmente que ‘El Peor Hombre del Mundo’ será lanzado el próximo 19 de junio de 2026.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus fanáticos, quienes esperan conocer si el proyecto estará inspirado en vivencias personales o si se trata de una propuesta artística completamente diferente a lo que ha mostrado anteriormente.

Creado Por
Kienyke.com
Blessd
Aida Victoria Merlano
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Radar K
Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano
Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano
Abelardo de la Espriella anunció que pedirá sanciones ante Estados Unidos contra políticos y empresarios del Caribe señalados de financiar compra de votos.
Mundo
Trump anticipa acuerdo de paz con Irán durante el fin de semana
Doland Trump
El mandatario asegura que Irán frenará su programa nuclear, aunque reconoce que el país islámico podría cambiar de opinión.
Entretenimiento
¿Altafulla será papá de trillizos?
Altafulla será papá
Andrés Altafulla compartió una imagen acompañado de una misteriosa mujer embarazada y las especulaciones no tardaron en llegar.
Política
Cepeda cuestiona respaldo de Trump a De la Espriella
Iván Cepeda
Iván Cepeda calificó como "injerencista" el respaldo del presidente norteamericano al candidato de derecha.