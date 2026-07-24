Un mensaje de agradecimiento para los fanáticos

Con la voz entrecortada, Sonia Restrepo destacó que el respaldo del público ha sido fundamental para afrontar este difícil momento. Además, recordó que uno de los mayores sueños del cantante era seguir compartiendo su música con quienes lo acompañaron durante años.

Por eso, aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a escuchar 'Mala de profesión', una de las últimas canciones que Yeison Jiménez alcanzó a dejar terminadas antes de su fallecimiento. Para la familia, este lanzamiento representa una manera de mantener vigente la esencia y el trabajo del artista, cuya música sigue emocionando a miles de personas.

El emotivo discurso fue recibido con aplausos y gestos de apoyo por parte de los asistentes, quienes acompañaron a la familia en este homenaje y recordaron el impacto que el cantante dejó en la música popular colombiana.

Aunque su partida dejó un profundo vacío, su círculo más cercano asegura que continuará trabajando para que las canciones del intérprete sigan llegando al público y mantengan vivo su recuerdo.

Con el estreno de 'Mala de profesión', los admiradores de Yeison Jiménez no solo pueden volver a escuchar una de sus más recientes interpretaciones, sino también rendir homenaje a un artista que marcó el género popular con su talento y cercanía. Para su familia, cada reproducción de esta canción representa una forma de mantener vivo el legado de quien continúa siendo recordado con cariño por sus seguidores.