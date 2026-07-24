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Yeison Jiménez recibió un emotivo homenaje en Corabastos con un mural

La obra exalta la trayectoria del cantante de música popular y su vínculo con el lugar donde trabajó antes de alcanzar la fama.
Yeison Jiménez
Créditos:
Instagram @yeison_jimenez

El cantante de música popular Yeison Jiménez recibió un emotivo reconocimiento en Corabastos, la principal central mayorista de Bogotá, donde fue inaugurado un mural en su honor como homenaje a su trayectoria artística y a la historia de esfuerzo que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del género en Colombia.

La obra fue presentada durante las actividades de celebración del aniversario de Corabastos y coincidió con el cumpleaños del artista. Con este homenaje, comerciantes y trabajadores quisieron destacar el profundo vínculo que Yeison Jiménez conserva con el lugar donde dio algunos de sus primeros pasos en el mundo laboral.

Mucho antes de conquistar los escenarios y llenar conciertos con sus éxitos, el intérprete trabajó en Corabastos desempeñando diferentes labores. Entre ellas, cargó bultos y vendió aguacates, experiencias que él mismo ha recordado en varias ocasiones como parte fundamental de su historia de vida y de los sacrificios que realizó para alcanzar sus sueños.

El mural busca precisamente inmortalizar ese recorrido, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y superación para quienes diariamente trabajan en la central mayorista. Además de rendir homenaje al cantante, la iniciativa pretende inspirar a miles de personas que ven en su historia un ejemplo de que el esfuerzo y la disciplina pueden abrir el camino hacia el éxito.

La inauguración reunió a comerciantes, visitantes y artistas invitados que acompañaron este momento especial. Entre los asistentes estuvieron los cantantes Alan Ramírez y Francy, quienes participaron de la celebración y se unieron al reconocimiento brindado a Yeison Jiménez.

Con este homenaje, Corabastos no solo celebra la exitosa carrera del artista, sino también sus raíces y el orgullo de saber que una de las máximas figuras de la música popular colombiana comenzó su camino entre los pasillos de la central mayorista. 

Yeison Jiménez
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