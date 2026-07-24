Yeison Jiménez recibió un emotivo homenaje en Corabastos con un mural

El cantante de música popular Yeison Jiménez recibió un emotivo reconocimiento en Corabastos, la principal central mayorista de Bogotá, donde fue inaugurado un mural en su honor como homenaje a su trayectoria artística y a la historia de esfuerzo que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del género en Colombia.

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La obra fue presentada durante las actividades de celebración del aniversario de Corabastos y coincidió con el cumpleaños del artista. Con este homenaje, comerciantes y trabajadores quisieron destacar el profundo vínculo que Yeison Jiménez conserva con el lugar donde dio algunos de sus primeros pasos en el mundo laboral.

Mucho antes de conquistar los escenarios y llenar conciertos con sus éxitos, el intérprete trabajó en Corabastos desempeñando diferentes labores. Entre ellas, cargó bultos y vendió aguacates, experiencias que él mismo ha recordado en varias ocasiones como parte fundamental de su historia de vida y de los sacrificios que realizó para alcanzar sus sueños.