Yeison Jiménez recibió un emotivo homenaje en Corabastos con un mural

El cantante de música popular Yeison Jiménez recibió un emotivo reconocimiento en Corabastos, la principal central mayorista de Bogotá, donde fue inaugurado un mural en su honor como homenaje a su trayectoria artística y a la historia de esfuerzo que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del género en Colombia.
La obra fue presentada durante las actividades de celebración del aniversario de Corabastos y coincidió con el cumpleaños del artista. Con este homenaje, comerciantes y trabajadores quisieron destacar el profundo vínculo que Yeison Jiménez conserva con el lugar donde dio algunos de sus primeros pasos en el mundo laboral.
Mucho antes de conquistar los escenarios y llenar conciertos con sus éxitos, el intérprete trabajó en Corabastos desempeñando diferentes labores. Entre ellas, cargó bultos y vendió aguacates, experiencias que él mismo ha recordado en varias ocasiones como parte fundamental de su historia de vida y de los sacrificios que realizó para alcanzar sus sueños.
El mural busca precisamente inmortalizar ese recorrido, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y superación para quienes diariamente trabajan en la central mayorista. Además de rendir homenaje al cantante, la iniciativa pretende inspirar a miles de personas que ven en su historia un ejemplo de que el esfuerzo y la disciplina pueden abrir el camino hacia el éxito.
La inauguración reunió a comerciantes, visitantes y artistas invitados que acompañaron este momento especial. Entre los asistentes estuvieron los cantantes Alan Ramírez y Francy, quienes participaron de la celebración y se unieron al reconocimiento brindado a Yeison Jiménez.
Con este homenaje, Corabastos no solo celebra la exitosa carrera del artista, sino también sus raíces y el orgullo de saber que una de las máximas figuras de la música popular colombiana comenzó su camino entre los pasillos de la central mayorista.