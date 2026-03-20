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Lo que se sabe de la serie que preparan sobre vida de Yeison Jiménez

Vie, 20/03/2026 - 08:18
A pesar de la cercanía que Yeison Jiménez tenía con Caracol Televisión, el Canal RCN le apuesta a contar la vida del "aventurero".
Yeison Jiménez serie
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La vida del cantante Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, podría llegar próximamente a la televisión en formato de bionovela, según versiones que circulan en medios del país.

De acuerdo con información difundida por La Corona TV, la historia del artista —quien pasó de trabajar en la plaza de abastos de Manzanares, Caldas, a convertirse en figura reconocida a nivel nacional e internacional— estaría siendo negociada para convertirse en una producción del Canal RCN.

El proyecto busca capitalizar el impacto que dejó su carrera y su legado en la industria musical, apostando por un formato que ha demostrado gran éxito en la televisión colombiana.

Una negociación millonaria

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el valor de los derechos de su historia. Según las versiones conocidas, la cifra del acuerdo oscilaría entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos colombianos, un monto poco habitual en el mercado televisivo nacional.

Tensiones internas por los derechos

A diferencia de otras producciones biográficas, este proceso de negociación estaría siendo liderado directamente por el entorno cercano y el equipo profesional del artista, en lugar de recaer exclusivamente en su familia.

Este modelo ha generado diferencias internas relacionadas con la distribución de las ganancias. Según lo expuesto por La Corona TV, persisten desacuerdos entre personas cercanas al cantante, lo que ha provocado tensiones en medio del proceso.

Estas disputas podrían convertirse en uno de los principales obstáculos para concretar el desarrollo de la bioserie.

El auge de las bionovelas en Colombia

El interés del Canal RCN en este proyecto responde al éxito comprobado de producciones similares basadas en figuras de la música popular. Entre las más destacadas se encuentran las historias de:

  • Diomedes Díaz

  • Marbelle

  • Joe Arroyo

  • Arelys Henao

  • Darío Gómez

Estas producciones han logrado altos niveles de audiencia, consolidando el formato biográfico como una apuesta segura para la televisión nacional.

Por ahora, ni el Canal RCN ni representantes oficiales del artista han confirmado el proyecto. Sin embargo, la posibilidad de ver en pantalla la historia de Yeison Jiménez ya genera expectativa entre seguidores y la industria del entretenimiento.

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Yeison Jiménez
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