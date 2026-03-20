La vida del cantante Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, podría llegar próximamente a la televisión en formato de bionovela, según versiones que circulan en medios del país.

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De acuerdo con información difundida por La Corona TV, la historia del artista —quien pasó de trabajar en la plaza de abastos de Manzanares, Caldas, a convertirse en figura reconocida a nivel nacional e internacional— estaría siendo negociada para convertirse en una producción del Canal RCN.

El proyecto busca capitalizar el impacto que dejó su carrera y su legado en la industria musical, apostando por un formato que ha demostrado gran éxito en la televisión colombiana.

Una negociación millonaria

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el valor de los derechos de su historia. Según las versiones conocidas, la cifra del acuerdo oscilaría entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos colombianos, un monto poco habitual en el mercado televisivo nacional.