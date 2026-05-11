Ex de Alexa Torrex responde a fuertes acusaciones en contra de él

Jhorman Toloza habló públicamente sobre la polémica legal y sentimental que enfrenta con Alexa Torrex, luego de que ella iniciara acciones legales tras regresar a su apartamento y encontrarlo en completo desastre.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa La Corona TV, donde el creador de contenido reaccionó a las imágenes que se viralizaron recientemente en redes sociales y que mostraban el estado en el que quedó la vivienda.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La controversia comenzó luego de que Alexa Torrex regresara a su vida cotidiana y denunciara públicamente varias situaciones ocurridas durante su ausencia. Según mostró en videos y fotografías compartidas en redes, el apartamento que compartía con Jhorman Toloza estaba completamente desorganizado y tenía mensajes ofensivos escritos en algunas paredes y superficies.

El caso generó una ola de comentarios entre seguidores de ambos influenciadores, especialmente después de que Alexa asegurara que decidió iniciar un proceso legal contra su expareja.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el avance de la demanda, el conflicto ya se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

Jhorman Toloza respondió a las acusaciones

Durante la entrevista, Jhorman Toloza minimizó la gravedad de lo ocurrido y lanzó fuertes comentarios contra Alexa Torrex.

“Eso se quita con agua y con jabón, la verdad, pero pues, qué podemos esperar de una muchacha que hace semejante espectáculo por unos dulces”, afirmó el creador digital.