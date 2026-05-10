La adolescente nació con un síndrome huérfano que le impide escuchar y hablar, pero eso no fue un obstáculo para destacar frente a competidoras de diferentes partes del mundo.

Gracias a su interpretación en Los Colores del Silencio, Ana Sofía obtuvo premios en el New York Film Female Actress Award y en el Golden Short Film Festival en Italia, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones juveniles del cine independiente.

Una historia sobre inclusión, bullying y superación

La película fantástica está inspirada en la propia historia de vida de Ana Sofía y aborda problemáticas como la intolerancia, el bullying y los prejuicios que enfrentan muchas personas con discapacidad.

El director Jorge Ospina y la productora Silvana Barahona encontraron en esta historia un poderoso mensaje de resiliencia y superación contado desde la mirada de los jóvenes.

La producción ha sido reconocida en diferentes festivales con premios como “Mejor Película”, “Mejor Película Inspiracional”, “Mejor Actriz Joven” y “Mejor Fantasía”, sumando ya 10 galardones internacionales.

Inclusive Short Films: el proyecto colombiano que transforma vidas a través del cine

Los Colores del Silencio nació dentro de Inclusive Short Films, una iniciativa creada por la Corporación Buen Vivir y DNX Films de Nueva York.

Durante siete años, este proyecto ha trabajado con jóvenes —muchos de ellos de bajos recursos— enseñándoles herramientas de cine, narrativa e inclusión social.

El proceso, que dura cerca de nueve meses, permite que los adolescentes desarrollen desde cero la idea, el guion y la producción de un cortometraje enfocado en problemáticas sociales y experiencias reales.