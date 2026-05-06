Desde la Amazonía peruana hasta el BIME Bogotá, Los Mirlos sostienen un legado que transformó la cumbia en un lenguaje propio.

No es un sonido que se deje encasillar con facilidad. Antes de que alguien diga “cumbia”, lo que aparece es otra cosa: una guitarra que arrastra humedad, un pulso que parece venir de la espesura. Así suenan Los Mirlos, una agrupación que convirtió la selva en lenguaje musical y que, más de cinco décadas después, sigue defendiendo ese origen en escenarios donde la música también se piensa.



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Han llegado a Colombia —un país que dicen querer profundamente— para celebrar el aniversario del BIME. Están contentos, repiten, por la invitación y por la posibilidad de compartir su historia en un espacio donde confluyen artistas, periodistas y productores. Para ellos, es un lugar clave: allí “se mueve todo este medio”, allí la música no solo se escucha, también se articula.

Pero la historia que traen no nació en estos circuitos. Se gestó mucho antes, en la Amazonía peruana. Jorge Rodríguez Grández creció entre instrumentos: su padre tocaba acordeón y bandoneón, y la música era parte del paisaje cotidiano. A esa memoria se sumaron las radios de onda corta que llevaban hasta la selva sonidos colombianos. Ese cruce —lo local y lo lejano— terminó por moldear una sensibilidad.

En los años setenta, cuando la cumbia ya viajaba por América Latina, Los Mirlos tomaron esa raíz y la transformaron. En 1973, con su primera producción en Lima, apareció una propuesta distinta: una cumbia atravesada por guitarras eléctricas, por efectos psicodélicos, por una intención clara de traducir el territorio en sonido. La llamaron —o fue llamada— cumbia amazónica psicodélica.