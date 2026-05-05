BIME Bogotá 2026: la ciudad se consolida como capital de la música.

La capital colombiana reafirma su lugar en el mapa global de la música con una nueva edición del BIME Bogotá, que celebra cinco años en la ciudad consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la industria musical en español.

Nacido hace 14 años en Bilbao, el evento encontró en Bogotá su segunda casa, en un proceso que refleja el crecimiento de la ciudad como centro estratégico para el negocio musical digital en América Latina. “Hoy es una parada indispensable en la industria”, afirmó su director, Felipe Jaramillo.

Del 5 al 7 de mayo, el evento reunirá a cerca de 3.000 profesionales en un formato que combina congreso, ciudad y festival, convirtiendo a Bogotá en un punto de conexión entre América Latina, España y el mercado anglosajón.

Un puente entre talento, industria y nuevos públicos

El BIME se desarrolla en distintos espacios de la ciudad, como la Universidad EAN, sede de las jornadas profesionales, y el Centro Felicidad Chapinero, donde se realizan actividades abiertas al público.

La programación gira en torno a la globalización de la música en español, un fenómeno que ha llevado al mercado latino a convertirse en un eje central de la industria internacional. En este contexto, el evento reúne tanto a artistas consolidados como emergentes.

Entre los invitados destacan figuras como Juanes, Greeicy Rendón y Trueno, junto a ejecutivos clave del sector como Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

Bogotá, epicentro de la música en español

El crecimiento del BIME está estrechamente ligado al posicionamiento de Bogotá como una de las ciudades más influyentes para la música en español. Su capacidad de producción, circulación digital y conexión con audiencias globales la convierten en un nodo clave para el desarrollo del sector.

Además del componente académico y de negocio, el evento mantiene su esencia como festival: más de 50 bandas iberoamericanas se presentan en distintos escenarios de la ciudad, muchos de ellos con acceso gratuito, acercando al público a nuevas propuestas musicales.

Más allá del dominio del reguetón, el BIME apuesta por visibilizar la diversidad sonora de América Latina, abriendo espacio a géneros como el pop, el indie y el trap, y demostrando que el auge de la música latina responde a su riqueza cultural y capacidad de innovación.

Con esta edición, Bogotá no solo celebra un aniversario, sino que reafirma su papel como puente entre continentes, industrias y sonidos en un momento clave para la música en español.