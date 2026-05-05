España acogerá en Canarias al crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó el Ministerio de Sanidad de ese país.

La decisión fue adoptada en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, de acuerdo con el Gobierno español. La embarcación permanece fondeada en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la OMS realiza una evaluación para definir las acciones a seguir.

Además, España aceptó una solicitud formal del Gobierno de Países Bajos para recibir al médico del crucero, quien se encuentra en estado grave y será trasladado de inmediato a Canarias en un avión medicalizado.

¿Qué pasará con los pasajeros?

La OMS elevó a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus. Entre los casos hay dos confirmados por laboratorio, tres fallecidos y una persona en estado crítico en Sudáfrica.

En el crucero permanecen 147 personas, entre ellas 14 españoles: cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, quienes en principio se encuentran en buen estado de salud.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde. El resto continuaría rumbo a Canarias, donde se espera que la embarcación arribe en un plazo de tres o cuatro días.

El puerto canario al que llegará el crucero aún no ha sido definido.

Riesgo “muy bajo” para España

Una vez el barco llegue a Canarias, la tripulación y los pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados posteriormente a sus países correspondientes.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC. Según Sanidad, la atención médica y los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales, evitando contacto con la población local y garantizando la seguridad del personal sanitario.

La OMS explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que Canarias es el lugar más cercano con las capacidades necesarias para atender la situación.

Aunque inicialmente autoridades españolas y del Gobierno de Canarias habían expresado reservas sobre la llegada del barco, Sanidad señaló que España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, especialmente porque entre ellas hay ciudadanos españoles.

El Ministerio insistió en que, incluso si se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos, el sistema sanitario español está preparado para atenderlos con seguridad.

“El riesgo para la población española se considera muy bajo”, afirmó Sanidad.

El hantavirus suele transmitirse de roedores a seres humanos por contacto directo con estos animales o con sus heces u orina. La Generalitat aseguró que los cinco residentes en Cataluña a bordo están “en buen estado de salud y tranquilos”, mientras que la Comunidad de Madrid informó que los tres madrileños no presentan síntomas.