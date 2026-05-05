Inicio
Mundo

Crucero afectado por hantavirus llegará a España: ¿qué pasará ahora?

Mar, 05/05/2026 - 17:04
El Gobierno español aceptó recibir el MV Hondius a petición de la OMS. El médico del barco será trasladado de urgencia.
Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos.
Créditos:
EFE/ Mariscal

España acogerá en Canarias al crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó el Ministerio de Sanidad de ese país.

La decisión fue adoptada en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, de acuerdo con el Gobierno español. La embarcación permanece fondeada en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la OMS realiza una evaluación para definir las acciones a seguir.

Además, España aceptó una solicitud formal del Gobierno de Países Bajos para recibir al médico del crucero, quien se encuentra en estado grave y será trasladado de inmediato a Canarias en un avión medicalizado.

¿Qué pasará con los pasajeros?

La OMS elevó a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus. Entre los casos hay dos confirmados por laboratorio, tres fallecidos y una persona en estado crítico en Sudáfrica.

En el crucero permanecen 147 personas, entre ellas 14 españoles: cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, quienes en principio se encuentran en buen estado de salud.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde. El resto continuaría rumbo a Canarias, donde se espera que la embarcación arribe en un plazo de tres o cuatro días.

El puerto canario al que llegará el crucero aún no ha sido definido.

Riesgo “muy bajo” para España

Una vez el barco llegue a Canarias, la tripulación y los pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados posteriormente a sus países correspondientes.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC. Según Sanidad, la atención médica y los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales, evitando contacto con la población local y garantizando la seguridad del personal sanitario.

La OMS explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que Canarias es el lugar más cercano con las capacidades necesarias para atender la situación.

Aunque inicialmente autoridades españolas y del Gobierno de Canarias habían expresado reservas sobre la llegada del barco, Sanidad señaló que España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, especialmente porque entre ellas hay ciudadanos españoles.

El Ministerio insistió en que, incluso si se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos, el sistema sanitario español está preparado para atenderlos con seguridad.

“El riesgo para la población española se considera muy bajo”, afirmó Sanidad.

El hantavirus suele transmitirse de roedores a seres humanos por contacto directo con estos animales o con sus heces u orina. La Generalitat aseguró que los cinco residentes en Cataluña a bordo están “en buen estado de salud y tranquilos”, mientras que la Comunidad de Madrid informó que los tres madrileños no presentan síntomas.

Mundo
España
Hantavirus
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Detienen a exlíder sindical de Amazon por irrumpir en la Met Gala
Imagen de referencia. Detienen a exlíder sindical de Amazon por irrumpir en la Met Gala
Chris Smalls fue arrestado tras intentar ingresar al evento mientras protestaba contra Amazon y sus vínculos con patrocinadores.
Política
Mauricio Gómez Amín renunció al Senado y se va del Partido Liberal
Mauricio Gómez Amín.
El congresista dejó su curul por razones de conciencia y diferencias políticas, y anunció que se dedicará de lleno a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Colombia
Iván Cepeda denuncia presión de grupos armados para influir en elecciones
Iván Cepeda
El candidato presidencial, Iván Cepeda, denunció que grupos armados buscan influir en las votaciones desde diferentes puntos del país.
Mundo
Crucero afectado por hantavirus llegará a España: ¿qué pasará ahora?
Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos.
El Gobierno español aceptó recibir el MV Hondius a petición de la OMS. El médico del barco será trasladado de urgencia.