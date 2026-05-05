Así fue la apertura del sendero La Serrana en Bogotá

Resultados medibles en territorio

A cierre de 2025, el trabajo conjunto ha dejado cifras concretas: más de 40 millones de pesos invertidos en formación, 38 empleos directos y 80 indirectos generados, 500 hectáreas protegidas, más de 11.000 árboles sembrados y 1,5 toneladas de residuos gestionados.

Con el nuevo sendero, la compañía busca escalar estos resultados, duplicando su impacto y fortaleciendo la formación de guardabosques mediante capacitaciones en rescate de alta montaña y certificaciones en alianza con la Universidad EAN.

Bienestar que trasciende lo físico

La estrategia de impacto de Atmos también se extiende a otros frentes. En salud emocional, trabaja con Hablando Solas, beneficiando a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria a través de procesos terapéuticos continuos. En educación, su alianza con Lumni ha permitido que jóvenes de comunidades vulnerables accedan a educación superior y oportunidades laborales.

Estas iniciativas consolidan una visión de marca que busca generar cambios tangibles, más allá del consumo.

El auge del athleisure con propósito

El crecimiento del athleisure responde a una transformación cultural que prioriza el bienestar, la comodidad y la versatilidad. Según Natalia Gaviria Varón, directora de Marketing de Atmos, este cambio ha llevado a la marca a fortalecer su ecosistema de wellness, integrando producto, experiencia y comunidad.

Con el 90% de su producción realizada en Colombia, Atmos también impulsa la industria local. Sus desarrollos textiles, como AERIUS SKIN y PLUSH, apuntan a ofrecer confort, soporte y funcionalidad en prendas diseñadas para adaptarse a múltiples momentos del día.

Espacios que construyen comunidad

La propuesta de la marca trasciende el producto. Sus tiendas insignia en el Parque de la 93 y en Provenza han sido concebidas como “terceros espacios”, donde convergen el bienestar, el trabajo y la comunidad.

Diseñados por el arquitecto Benjamín Cadena, estos espacios integran experiencias gastronómicas, coworking y actividades como Atmos Studio, enfocadas en el movimiento y la conexión colectiva.