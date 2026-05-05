Inicio
Tendencias

Así fue la apertura del sendero La Serrana en Bogotá

Mar, 05/05/2026 - 16:56
Para los amantes de la naturaleza, Be Happy presenta la apertura del Sendero La Serrana a unos minutos de Bogotá.
La serrana sendero
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La marca colombiana Atmos da un paso más en su apuesta por el bienestar integral con el lanzamiento de Sendero La Serrana x Atmos, una experiencia en la naturaleza que combina meditación, reconexión y sostenibilidad. La iniciativa refuerza su propósito de ir más allá del movimiento físico para generar impacto social, ambiental y comunitario.

Desde su creación, Atmos ha concebido el movimiento como una herramienta de transformación. Bajo esta visión, destina el 1% de sus ingresos netos a proyectos sociales y ambientales, una estrategia que ha tomado forma a través de alianzas clave como la desarrollada con Live Happy.

Resultados medibles en territorio

A cierre de 2025, el trabajo conjunto ha dejado cifras concretas: más de 40 millones de pesos invertidos en formación, 38 empleos directos y 80 indirectos generados, 500 hectáreas protegidas, más de 11.000 árboles sembrados y 1,5 toneladas de residuos gestionados.

Con el nuevo sendero, la compañía busca escalar estos resultados, duplicando su impacto y fortaleciendo la formación de guardabosques mediante capacitaciones en rescate de alta montaña y certificaciones en alianza con la Universidad EAN.

Bienestar que trasciende lo físico

La estrategia de impacto de Atmos también se extiende a otros frentes. En salud emocional, trabaja con Hablando Solas, beneficiando a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria a través de procesos terapéuticos continuos. En educación, su alianza con Lumni ha permitido que jóvenes de comunidades vulnerables accedan a educación superior y oportunidades laborales.

Estas iniciativas consolidan una visión de marca que busca generar cambios tangibles, más allá del consumo.

El auge del athleisure con propósito

El crecimiento del athleisure responde a una transformación cultural que prioriza el bienestar, la comodidad y la versatilidad. Según Natalia Gaviria Varón, directora de Marketing de Atmos, este cambio ha llevado a la marca a fortalecer su ecosistema de wellness, integrando producto, experiencia y comunidad.

Con el 90% de su producción realizada en Colombia, Atmos también impulsa la industria local. Sus desarrollos textiles, como AERIUS SKIN y PLUSH, apuntan a ofrecer confort, soporte y funcionalidad en prendas diseñadas para adaptarse a múltiples momentos del día.

Espacios que construyen comunidad

La propuesta de la marca trasciende el producto. Sus tiendas insignia en el Parque de la 93 y en Provenza han sido concebidas como “terceros espacios”, donde convergen el bienestar, el trabajo y la comunidad.

Diseñados por el arquitecto Benjamín Cadena, estos espacios integran experiencias gastronómicas, coworking y actividades como Atmos Studio, enfocadas en el movimiento y la conexión colectiva.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Detienen a exlíder sindical de Amazon por irrumpir en la Met Gala
Imagen de referencia. Detienen a exlíder sindical de Amazon por irrumpir en la Met Gala
Chris Smalls fue arrestado tras intentar ingresar al evento mientras protestaba contra Amazon y sus vínculos con patrocinadores.
Política
Mauricio Gómez Amín renunció al Senado y se va del Partido Liberal
Mauricio Gómez Amín.
El congresista dejó su curul por razones de conciencia y diferencias políticas, y anunció que se dedicará de lleno a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Colombia
Iván Cepeda denuncia presión de grupos armados para influir en elecciones
Iván Cepeda
El candidato presidencial, Iván Cepeda, denunció que grupos armados buscan influir en las votaciones desde diferentes puntos del país.
Mundo
Crucero afectado por hantavirus llegará a España: ¿qué pasará ahora?
Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos.
El Gobierno español aceptó recibir el MV Hondius a petición de la OMS. El médico del barco será trasladado de urgencia.