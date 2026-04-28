La cineasta colombiana que expone la historia de los "okupas"

A finales de los años 80, ciudades como Nueva York enfrentaban un fenómeno que aún resuena: la llegada masiva de inmigrantes y la escasez de vivienda digna. En medio de este panorama, decenas de personas comenzaron a ocupar edificios abandonados, dando origen a comunidades conocidas como squatters u okupas. Lo que para las autoridades era un problema social, para otros se convirtió en una alternativa de vida basada en la solidaridad.
Esta realidad fue documentada por la cineasta colombiana Catalina Santamaría, quien llegó a la ciudad en 1995 y encontró en estos espacios una historia que merecía ser contada. Su acercamiento comenzó en 1997, cuando visitó el emblemático Umbrella House, un edificio ocupado por artistas e inmigrantes en el Lower East Side de Manhattan.
Umbrella House: arte, resistencia y comunidad
Umbrella House no era un lugar común. Sus paredes llenas de grafitis, escaleras intervenidas con objetos reciclados y música que iba del tango al blues reflejaban un ambiente caótico, pero vibrante. A pesar de la falta de servicios básicos, sus habitantes construyeron una comunidad basada en la cooperación y la igualdad.
Para Santamaría, este espacio representó mucho más que un refugio. Allí encontró una “familia” donde la puerta siempre estaba abierta y donde una frase resumía el espíritu del lugar: “Ojalá el mundo se pareciera más a esta casa”. Sin embargo, la experiencia también estuvo marcada por dificultades como los duros inviernos sin calefacción y los constantes intentos de desalojo.
Historias similares se vivieron en otros edificios como Puerta 10, donde inmigrantes y artistas transformaron estructuras abandonadas en hogares llenos de vida.
Del abandono a la legalidad
Con el paso del tiempo, el fenómeno okupa en Estados Unidos disminuyó debido a leyes más estrictas. No obstante, algunos residentes de estos espacios lograron negociar con la ciudad y convertirse en propietarios legales. Tanto Umbrella House como Puerta 10 fueron remodelados y hoy forman parte de una zona más residencial y comercial.
Un documental que tardó más de 20 años
El proyecto audiovisual de Catalina Santamaría tomó más de dos décadas en completarse. Bajo el título Squatters / Okupas, la obra reúne material en 16 mm, archivos de los propios habitantes y múltiples entrevistas que reconstruyen esta historia de resistencia urbana.
El documental ha tenido un recorrido destacado en festivales. Fue presentado en la Muestra Internacional Documental de Bogotá y en espacios internacionales como el The Art of Brooklyn Film Festival. Además, obtuvo el premio a mejor largometraje documental internacional en el Festival de Cine de Puerto Rico.