La soledad afectaría la memoria en adultos mayores

Una investigación de la Universidad del Rosario reveló que la sensación de soledad está asociada con un menor desempeño de la memoria en personas mayores.

El estudio, publicado en la revista científica Aging & Mental Health, fue analizado por el Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la Longevidad, IREEL.

De acuerdo con los hallazgos, los adultos mayores que reportaron sentirse solos presentaron resultados significativamente más bajos en pruebas de memoria desde el inicio del seguimiento.

La soledad no aceleraría el deterioro cognitivo

Uno de los puntos clave del estudio es que la soledad se relaciona con una memoria más baja, pero no necesariamente con un deterioro cognitivo más rápido con el paso de los años.

Según explicó el doctor Venegas, esto significa que quienes se sienten solos mantienen niveles bajos de memoria de forma persistente, aunque no pierden capacidades más rápido que quienes no experimentan esa sensación.

Hombres y países del sur de Europa, con mayor impacto

La investigación también encontró que el impacto fue más marcado en hombres que en mujeres al inicio del estudio.

Además, en países del sur de Europa, como España e Italia, se registraron mayores diferencias en el desempeño de la memoria y una mayor prevalencia de soledad.

Los expertos también hicieron una distinción clave entre aislamiento social y soledad. El aislamiento se refiere a la falta objetiva de redes de apoyo, mientras que la soledad es una percepción subjetiva.

Es decir, una persona puede estar rodeada de familiares, amigos o cuidadores y aun así sentirse sola.

Un llamado para la salud pública

Para los investigadores, la soledad no debe entenderse como una consecuencia inevitable de la vejez.

Por el contrario, señalaron la importancia de que los profesionales de la salud incluyan la evaluación de la soledad dentro de la atención integral de los adultos mayores.

Estos hallazgos abren una conversación sobre la salud mental como un factor clave para el bienestar cognitivo, especialmente en medio del envejecimiento acelerado de la población mundial.