Chef Leonor Espinosa presenta sus nuevas creaciones

Durante años, visitar Leo significó entregarse a una travesía cuidadosamente diseñada por la chef Leonor Espinosa. Un recorrido gastronómico donde cada plato contaba una historia sobre los territorios, las comunidades y la biodiversidad de Colombia. Ahora, el reconocido restaurante da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de un menú a la carta que promete acercar su propuesta a más comensales sin perder la identidad que lo ha convertido en referente mundial.

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La nueva apuesta convivirá con el tradicional menú degustación, una experiencia que continuará siendo el corazón conceptual del restaurante. Sin embargo, esta alternativa llega para quienes prefieren construir su propio camino alrededor de la mesa, eligiendo sabores, ritmos y combinaciones según sus gustos.

Una cocina libre, pero fiel a sus raíces

Lejos de representar un cambio de rumbo, la nueva carta surge como una extensión natural de la filosofía culinaria de Leonor Espinosa. La biodiversidad colombiana, la investigación cultural y el diálogo entre tradición e innovación siguen presentes en cada preparación.

La diferencia está en la forma de vivir la experiencia. En lugar de seguir un recorrido preestablecido, los visitantes podrán seleccionar los platos que más despierten su curiosidad y crear una conexión más personal con los ingredientes y los territorios que estos representan.

"La esencia de Leo permanece intacta", parece ser el mensaje detrás de esta transformación, que busca ofrecer una experiencia más abierta sin sacrificar el profundo trabajo de investigación que caracteriza al restaurante.