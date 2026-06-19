Conozca a la diseñadora que creó los trajes de la Selección Colombia

Más de 400 metros de tejido hecho a mano

Detrás de la colección hay un proceso que va más allá del diseño. Para desarrollar las prendas se trabajaron más de 400 metros de tejido en algodón, elaborados completamente a mano en telar horizontal.

El proyecto reunió a artesanos de Bogotá y del Valle de Sibundoy, en Putumayo, quienes aportaron técnicas tradicionales, trabajo con chaquiras y conocimientos que venían de meses de investigación y creación.

Esa apuesta convierte los trajes en algo más que una pieza formal. Cada prenda funciona como un relato sobre el país, sus oficios y la manera en que la moda puede convertirse en una vitrina para las comunidades artesanas.

El pin de maíz: un símbolo de protección

Uno de los detalles más especiales del diseño está ubicado sobre el lado del corazón. Se trata de un pin inspirado en la planta del maíz, concebido como un amuleto de protección, abundancia y vida.

La pieza fue desarrollada hace un año junto al colectivo Curarte y tiene una carga simbólica ligada a las comunidades andinas.

"El pin de la bienaventuranza es un amuleto de protección. En el proceso de visualización con las comunidades, ellos encontraron en la mata del maíz esa forma, que para ellos simboliza abundancia y vida", explicó la diseñadora.

El detalle resume el espíritu de la colección: una elegancia que no se limita a la apariencia, sino que carga significado, origen y memoria.

Una carrera contrarreloj entre Putumayo, Bogotá y México

La creación de los trajes también fue un reto logístico. El equipo de MAZ trabajó durante semanas entre Putumayo, Bogotá y Cundinamarca, mientras los últimos ajustes se realizaron en México.

"Trabajamos sin dormir hasta entregar los trajes completos. Detrás están los artesanos, sus familias y todos los nervios del equipo de trabajo", aseguró Álvarez.

La entrega implicó coordinar procesos artesanales, tiempos de confección, pruebas de vestuario y ajustes finales para una delegación completa.

70 trajes hechos a la medida

El desafío no fue solo creativo. También fue técnico. En total, se confeccionaron cerca de 70 trajes a la medida para jugadores, cuerpo técnico, directivos y miembros del equipo que acompaña a la Selección Colombia.

"El cuerpo de cada jugador es un mundo diferente. Son cuerpos musculosos y con proporciones particulares. Fue una colaboración entre MAZ, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol para lograr un traje hecho a la medida exacta", afirmó.

El resultado busca responder a las exigencias de una delegación deportiva de alto rendimiento, sin perder el sello artesanal que distingue la propuesta.

Colombia entra al diálogo entre moda y fútbol

La elección de MAZ se suma a una tendencia global en la que las selecciones nacionales han convertido sus atuendos oficiales en una extensión de su identidad. España acudió a Loewe; Estados Unidos, a Boss; Francia, a Jacquemus; Brasil, a Ricardo Almeida; y Japón, a Dunhill.

Colombia, sin embargo, tomó otro camino. Más que una propuesta de lujo silencioso, sus trajes formales llevan una historia de territorio, oficios y tradición.

"Es fantástico que el mundo, que hoy tiene puestos los ojos sobre nosotros, vea que más allá de un traje elegante hay historia y trabajo artesanal", destacó Álvarez.

Un traje para llevar país

Para Manuela Álvarez, vestir a la Selección Colombia también tiene una dimensión emocional. El fútbol, dice, ocupa un lugar especial en la memoria colectiva del país y conecta con una nostalgia compartida por millones de colombianos.

"Los colombianos compartimos una sensación nostálgica por el fútbol. Para todos es muy importante y nosotros, como marca, no somos la excepción", concluyó.