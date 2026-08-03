Muere Vincent Pastore, recordado actor de The Sopranos, a los 80 años

La industria del entretenimiento lamenta la muerte del actor estadounidense Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la emblemática serie The Sopranos.

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El artista fue encontrado sin vida en su residencia de Nueva York a los 80 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento y no han revelado una causa oficial.

Pastore alcanzó fama internacional gracias a su participación en la exitosa producción de HBO, considerada una de las mejores series de la historia de la televisión. Su personaje, uno de los integrantes más cercanos al círculo de Tony Soprano, se convirtió en una pieza fundamental de la trama y en uno de los más recordados por los seguidores del drama sobre la mafia italiana.