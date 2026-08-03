Muere Vincent Pastore, recordado actor de The Sopranos, a los 80 años

La industria del entretenimiento lamenta la muerte del actor estadounidense Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la emblemática serie The Sopranos.
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El artista fue encontrado sin vida en su residencia de Nueva York a los 80 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento y no han revelado una causa oficial.
Pastore alcanzó fama internacional gracias a su participación en la exitosa producción de HBO, considerada una de las mejores series de la historia de la televisión. Su personaje, uno de los integrantes más cercanos al círculo de Tony Soprano, se convirtió en una pieza fundamental de la trama y en uno de los más recordados por los seguidores del drama sobre la mafia italiana.
Sin embargo, su carrera no se limitó a The Sopranos. Antes y después de su paso por la serie, el actor participó en importantes producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas destacan Goodfellas, Carlito's Way y Gotti, además de apariciones en series como Law & Order, The Practice y Hawaii Five-0. Su presencia en pantalla estuvo marcada por personajes de fuerte carácter, especialmente vinculados al mundo del crimen organizado, un perfil que interpretó con gran credibilidad.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, compañeros de reparto, colegas y seguidores expresaron su pesar a través de redes sociales. Muchos destacaron no solo su talento como actor, sino también su calidad humana, su sentido del humor y la cercanía que mantenía con quienes trabajaban a su lado. Varios integrantes del elenco de The Sopranos lo recordaron como un compañero generoso y comprometido con cada proyecto.
Además de su trabajo en cine y televisión, Vincent Pastore también desarrolló una destacada trayectoria en el teatro y participó en diversos programas de entretenimiento y producciones independientes, manteniéndose activo durante gran parte de su vida artística.
Con su partida, Hollywood pierde a uno de los rostros más representativos del género de drama criminal.