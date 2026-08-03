Galán radicó proyecto para modernizar el alumbrado en Bogotá

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán presentó este lunes ante el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una iniciativa que busca modernizar el alumbrado público, atraer inversión, generar empleo y simplificar el sistema tributario de la capital.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la transformación del alumbrado público con la instalación de luminarias 100 % LED equipadas con sensores y herramientas de telegestión. De ser aprobado el proyecto, esta infraestructura permitirá detectar fallas en tiempo real, monitorear la calidad del aire, emitir alertas tempranas por incendios e inundaciones y, en algunos puntos, incorporar cámaras para fortalecer la seguridad. Según el Distrito, el nuevo sistema comenzaría a operar desde finales de este año.

Para financiar esta modernización, el proyecto propone una sobretasa al impuesto predial. Las viviendas y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos del pago, mientras que los predios de estratos 4, 5 y 6 aportarían una contribución equivalente al 0,4 por mil, que, según el Distrito, no aumentaría por el crecimiento del avalúo catastral. En promedio, los propietarios de estrato 4 pagarían cerca de $11.000 mensuales; los de estrato 5, $19.000; y los de estrato 6, alrededor de $29.000.

La propuesta también contempla beneficios tributarios para empresas que realicen nuevas inversiones en Bogotá. Entre ellos se incluyen exenciones en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para compañías que inviertan al menos $4.600 millones en sectores estratégicos, así como incentivos para proyectos ubicados en el entorno del aeropuerto El Dorado, en las localidades de Fontibón y Engativá.

Además, la iniciativa incluye un paquete de alivios tributarios para más de un millón de contribuyentes con deudas pendientes. Quienes cancelen la totalidad del capital adeudado antes del 18 de diciembre de 2026 podrían acceder a un descuento del 50 % en intereses y sanciones.

El proyecto también propone eliminar el impuesto de Publicidad Exterior Visual y el impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, además de simplificar el esquema del ICA al reducir de 13 a siete las tarifas vigentes.

Ahora será el Concejo de Bogotá el encargado de debatir y decidir si aprueba o modifica esta iniciativa, con la que la administración distrital busca impulsar la modernización tecnológica, el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad.