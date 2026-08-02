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Más de 730.000 personas recibirán pasajes gratis en TransMilenio

La Secretaría de Integración Social realizará en Agosto nuevas recargas dentro del programa Ingreso Mínimo Garantizado para apoyar a población en condición de vulnerabilidad.
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Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció que durante agosto más de 730.000 personas recibirán pasajes gratuitos para movilizarse en TransMilenio y el SITP, como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Para este ciclo, el Distrito destinará más de $11.000 millones, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte a personas en condición de vulnerabilidad.

Los beneficiarios incluyen 327.000 personas mayores, 161.000 personas con discapacidad y 244.000 personas en condición de pobreza. También recibirán el apoyo personas exhabitantes de calle y residentes en pagadiarios.

La asignación de los pasajes será automática para quienes cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, los usuarios deberán activar la recarga en las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos utilizando una tarjeta TuLlave personalizada.

Según la entidad, el número de pasajes asignados dependerá de la situación de cada beneficiario.

Quienes deseen verificar si hacen parte del programa podrán consultar la información a través de los canales oficiales de la Secretaría de Integración Social y TransMilenio.

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