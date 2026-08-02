Incautan 23 animales silvestres en universidad de Usaquén

En un operativo de control y protección de la fauna silvestre, las autoridades incautaron preventivamente 23 animales que permanecían en una institución de educación superior ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

El procedimiento fue realizado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional, en acompañamiento de funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, durante una visita de inspección a las instalaciones del centro educativo, ubicado en el barrio Bella Suiza.

Durante la verificación de varios ejemplares utilizados con fines educativos y de exhibición, las autoridades evidenciaron inconsistencias en la documentación que acreditaba su tenencia legal.