Incautan 23 animales silvestres en universidad de Usaquén

En un operativo de control y protección de la fauna silvestre, las autoridades incautaron preventivamente 23 animales que permanecían en una institución de educación superior ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
El procedimiento fue realizado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional, en acompañamiento de funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, durante una visita de inspección a las instalaciones del centro educativo, ubicado en el barrio Bella Suiza.
Durante la verificación de varios ejemplares utilizados con fines educativos y de exhibición, las autoridades evidenciaron inconsistencias en la documentación que acreditaba su tenencia legal.
Como resultado de la inspección, fueron incautadas 15 boas constrictoras y ocho tortugas de diferentes especies, para un total de 23 animales silvestres.
Los ejemplares quedaron bajo la custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente, entidad que se encargará de realizar su valoración médico-veterinaria, su proceso de rehabilitación y definir si pueden ser liberados en su hábitat natural o requieren manejo especializado.
La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con la tenencia, comercialización o tráfico ilegal de fauna silvestre, y recordó que estas prácticas ponen en riesgo la biodiversidad del país.