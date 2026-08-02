Inicio
Colombia

UNGRD activa Sala de Crisis por alerta naranja del volcán Puracé

La medida busca coordinar la respuesta de las autoridades tras el aumento de la actividad del volcán. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente.
Volcan
Créditos:
UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) cambiara a alerta naranja el estado del volcán Puracé-Cadena Volcánica Los Coconucos.

La decisión busca fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de mantener informadas a las comunidades cercanas al volcán sobre cualquier cambio en su actividad.

De acuerdo con el SGC, desde el pasado 20 de julio se ha registrado un aumento sostenido de la actividad volcánica, reflejado en sismos de mayor energía, incremento en las emisiones de gases y ceniza, y mayores niveles de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂).

Las autoridades aclararon que la alerta naranja no significa que una erupción sea inminente, pero sí indica que el volcán presenta cambios importantes que requieren un monitoreo constante y medidas de preparación.

La UNGRD pidió a la ciudadanía no acercarse a la zona de los cráteres y seguir únicamente la información oficial emitida por el Servicio Geológico Colombiano y las entidades de gestión del riesgo.

UNGRD
Volcán Puracé
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ataque a autoridades indígenas en Florida, Valle, deja dos muertos
fallecido
El atentado ocurrió durante una reunión de autoridades del resguardo Kwesx Yu Kiwe. Entre las víctimas mortales se encuentran un escolta de la UNP y un comunero indígena.
Colombia
De la Espriella encabezó retiro espiritual con su futuro gabinete en Atlántico
Abelardo
El presidente electo participó en un encuentro privado con los ministros y altos funcionarios que integrarán su gobierno, a pocos días de la posesión del próximo 7 de agosto.
Colombia
UNGRD activa Sala de Crisis por alerta naranja del volcán Puracé
Volcan
La medida busca coordinar la respuesta de las autoridades tras el aumento de la actividad del volcán. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente.
Bogotá
Incautan 23 animales silvestres en universidad de Usaquén
MEBOG
Las autoridades encontraron 15 boas constrictoras y ocho tortugas durante una inspección en una institución de educación superior. Los ejemplares quedaron bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente.