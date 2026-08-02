UNGRD activa Sala de Crisis por alerta naranja del volcán Puracé

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) cambiara a alerta naranja el estado del volcán Puracé-Cadena Volcánica Los Coconucos.

La decisión busca fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de mantener informadas a las comunidades cercanas al volcán sobre cualquier cambio en su actividad.

De acuerdo con el SGC, desde el pasado 20 de julio se ha registrado un aumento sostenido de la actividad volcánica, reflejado en sismos de mayor energía, incremento en las emisiones de gases y ceniza, y mayores niveles de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂).

Las autoridades aclararon que la alerta naranja no significa que una erupción sea inminente, pero sí indica que el volcán presenta cambios importantes que requieren un monitoreo constante y medidas de preparación.

La UNGRD pidió a la ciudadanía no acercarse a la zona de los cráteres y seguir únicamente la información oficial emitida por el Servicio Geológico Colombiano y las entidades de gestión del riesgo.