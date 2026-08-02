La JEP presenta ‘Volver a florecer’, una exposición sobre las infancias en la guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica presentan ‘Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra’, una exposición que busca dignificar las historias de quienes fueron reclutados o utilizados por grupos armados cuando eran menores de edad.

La muestra está abierta al público desde el 17 de julio en el primer piso de la sede de la JEP, en Bogotá, y permanecerá disponible hasta el 17 de agosto de 2026. La entrada es libre y gratuita.

Arte y memoria para reconstruir la vida

La exposición reúne obras del artista Juan Manuel Echavarría, piezas elaboradas por sobrevivientes, documentos históricos, recursos audiovisuales, instalaciones inmersivas y actividades interactivas.

El recorrido busca mostrar la gravedad del reclutamiento infantil sin convertir el dolor de las víctimas en un espectáculo. Por esta razón, pone en el centro sus proyectos de vida, su dignidad y los procesos de reconstrucción que han adelantado después de abandonar la guerra.

Una de las voces que acompaña la muestra es la de Nayeli Gutiérrez, sobreviviente de reclutamiento forzado. La joven explicó que espera que las víctimas sean reconocidas por su capacidad para reconstruir sus vidas y no únicamente por las violencias que padecieron.

El reclutamiento también ocurre en internet

Además de abordar las estrategias utilizadas históricamente por los grupos armados en los territorios, la exposición alerta sobre el denominado marketing criminal digital.

Mediante pantallas y dispositivos interactivos, los visitantes pueden conocer cómo redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros espacios digitales son utilizados para acercarse a menores de edad, generar confianza y facilitar su captación.

Una tragedia que continúa

La exposición dialoga con el Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. Según la Jurisdicción, este macrocaso ha documentado al menos 18.677 víctimas.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que el reclutamiento de menores no es un fenómeno del pasado y pidió fortalecer la acción conjunta del Estado, las familias, las instituciones educativas y la sociedad para prevenirlo.

¿Dónde visitar la exposición?

‘Volver a florecer’ puede visitarse hasta el 17 de agosto, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la sede de la JEP, ubicada en la carrera 7 número 63-44, en Bogotá.

La entrada es gratuita y el recorrido invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de proteger a las infancias y garantizar que estos hechos no se repitan.