Elevan a $300 millones la recompensa por atentado en Cúcuta

Las autoridades elevaron a 300 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con carro bomba contra el comando de la Policía de Norte de Santander, ocurrido en la madrugada de este sábado en Cúcuta.

El anuncio se realizó durante un consejo extraordinario de seguridad, encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, junto con autoridades nacionales, departamentales y municipales, quienes evaluaron la situación de orden público y las medidas para reforzar la seguridad en la región.

La recompensa está conformada por 200 millones de pesos aportados por el Ministerio de Defensa y 100 millones ofrecidos por la Gobernación de Norte de Santander, con el objetivo de incentivar la entrega de información que permita esclarecer el atentado.