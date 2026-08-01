Inicio
Colombia

Deforestación en Colombia aumentó en 2025

El Ideam reportó la pérdida de 119.483 hectáreas de bosque durante el último año. La Amazonía concentró la mayor afectación, aunque el Gobierno destaca una reducción del 31 % frente a los niveles de 2021.
deforestacio
Créditos:
Redes sociales

Colombia perdió 119.483 hectáreas de bosque durante 2025, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La cifra representa un aumento del 5,2 % frente a 2024, cuando se registraron 113.608 hectáreas deforestadas.

Aunque la pérdida de bosque volvió a crecer en el último año, el Gobierno señala que el país mantiene una reducción del 31 % frente a 2021, año tomado como referencia para medir los avances del Plan Nacional de Desarrollo.

La Amazonía continúa siendo la región más afectada, con 77.805 hectáreas deforestadas, equivalentes al 65 % del total nacional. Caquetá fue el departamento con mayor pérdida de bosque, mientras que Cartagena del Chairá (Caquetá) registró la cifra más alta entre los municipios.

Según el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento ilegal de tierras, la expansión de la ganadería extensiva y la construcción de vías sin planificación ambiental.

El informe también destacó que la deforestación dentro de los Parques Nacionales Naturales disminuyó 18,7 % durante 2025.

El balance deja un panorama mixto: Colombia ha logrado reducir la pérdida de bosque frente a los niveles más altos registrados en 2021, pero la presión sobre la Amazonía y otros ecosistemas continúa siendo uno de los principales retos ambientales del país.

IDEAM
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Deforestación en Colombia aumentó en 2025
deforestacio
El Ideam reportó la pérdida de 119.483 hectáreas de bosque durante el último año. La Amazonía concentró la mayor afectación, aunque el Gobierno destaca una reducción del 31 % frente a los niveles de 2021.
Colombia
Elevan a $300 millones la recompensa por atentado en Cúcuta
EFE/ Mario Caicedo
El Gobierno y la Gobernación de Norte de Santander aumentaron la recompensa para obtener información que permita capturar a los responsables del ataque con carro bomba, atribuido por las autoridades al ELN.
Deportes
Muere Nirmal Purja: legendario alpinista falleció en una avalancha en Pakistán
Nirmal Purja
Nirmal Purja, uno de los alpinistas más reconocidos del mundo, falleció a los 43 años tras una avalancha ocurrida en el Broad Peak, en Pakistán
Política
Abelardo de la Espriella designa a Ana María Rincón como nueva presidenta del Banco Agrario
Abelardo
La administradora de empresas huilense asumirá la dirección de la principal entidad financiera estatal para el desarrollo del sector agropecuario y rural del país.