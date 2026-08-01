Deforestación en Colombia aumentó en 2025

Colombia perdió 119.483 hectáreas de bosque durante 2025, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La cifra representa un aumento del 5,2 % frente a 2024, cuando se registraron 113.608 hectáreas deforestadas.

Aunque la pérdida de bosque volvió a crecer en el último año, el Gobierno señala que el país mantiene una reducción del 31 % frente a 2021, año tomado como referencia para medir los avances del Plan Nacional de Desarrollo.

La Amazonía continúa siendo la región más afectada, con 77.805 hectáreas deforestadas, equivalentes al 65 % del total nacional. Caquetá fue el departamento con mayor pérdida de bosque, mientras que Cartagena del Chairá (Caquetá) registró la cifra más alta entre los municipios.

Según el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento ilegal de tierras, la expansión de la ganadería extensiva y la construcción de vías sin planificación ambiental.

El informe también destacó que la deforestación dentro de los Parques Nacionales Naturales disminuyó 18,7 % durante 2025.

El balance deja un panorama mixto: Colombia ha logrado reducir la pérdida de bosque frente a los niveles más altos registrados en 2021, pero la presión sobre la Amazonía y otros ecosistemas continúa siendo uno de los principales retos ambientales del país.