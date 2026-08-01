Karina García sorprendió al contar la condición que le detectaron a su bebé

Karina García sigue compartiendo con sus seguidores cada etapa de su embarazo. En esta ocasión, la creadora de contenido reveló que un reciente control prenatal dejó un diagnóstico que podría influir en la forma en la que nacerá su hijo, fruto de su relación con el cantante Kris R.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influenciadora explicó que los especialistas observaron que el bebé presenta un tamaño superior al promedio para el tiempo de gestación. Incluso, comentó entre risas que los médicos le hablaron de un "macrobebé", término que se utiliza cuando el feto tiene un crecimiento mayor al habitual.

Aunque la noticia la sorprendió, Karina aclaró que tanto ella como el bebé gozan de buena salud y que continuará asistiendo a los controles médicos para hacer seguimiento a la evolución del embarazo. Con el humor que la caracteriza, también bromeó al asegurar que el tamaño del bebé podría deberse a la genética de Kris R, afirmando que "el papá es gigante".