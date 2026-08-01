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Karina García sorprendió al contar la condición que le detectaron a su bebé

La modelo compartió los resultados de un reciente control prenatal y reveló que su bebé presenta un crecimiento superior al esperado.
Karina García
Créditos:
Instagram

Karina García sigue compartiendo con sus seguidores cada etapa de su embarazo. En esta ocasión, la creadora de contenido reveló que un reciente control prenatal dejó un diagnóstico que podría influir en la forma en la que nacerá su hijo, fruto de su relación con el cantante Kris R.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influenciadora explicó que los especialistas observaron que el bebé presenta un tamaño superior al promedio para el tiempo de gestación. Incluso, comentó entre risas que los médicos le hablaron de un "macrobebé", término que se utiliza cuando el feto tiene un crecimiento mayor al habitual.

Aunque la noticia la sorprendió, Karina aclaró que tanto ella como el bebé gozan de buena salud y que continuará asistiendo a los controles médicos para hacer seguimiento a la evolución del embarazo. Con el humor que la caracteriza, también bromeó al asegurar que el tamaño del bebé podría deberse a la genética de Kris R, afirmando que "el papá es gigante".

El nacimiento dependerá de la evolución del embarazo

La influenciadora explicó que todavía no está definido si dará a luz mediante parto natural o cesárea. Según indicó, esa decisión será tomada por el equipo médico de acuerdo con el desarrollo del bebé en las próximas semanas.

Karina comentó que alrededor de la semana 36 de gestación los especialistas evaluarán cuál será la alternativa más segura para ambos. Mientras tanto, continuará con los controles de rutina para vigilar el crecimiento del bebé.

En el mismo video también compartió algunos detalles de la ecografía y bromeó sobre el tamaño de la cabeza del bebé, comentario que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Karina García
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